Indira se je po šovu bala kupiti čokolado

Priznala je, da se je nekoliko zredila. FOTO: PLANET TV

Dekleta vse, kar povem, vzamejo dobesedno.

Svetlolasaje ena izmed tistih vplivnic, ki so dobro izkoristile svojo televizijsko slavo. Po sodelovanju v resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija, v katerem je navdušila s preobrazbo, je postala iskana umetnica ličenja in ena najbolj prepoznavnih slovenskih vplivnic.V nedavnem pogovoru z voditeljico oddaje Planet Vau in prav tako vplivnicopa je potožila, da zaradi vpliva, ki ga ima na mlada dekleta, čuti tudi velik pritisk. »Dekleta vse, kar povem, vzamejo dobesedno,« pravi Indira, ki se s svojimi objavami trudi biti iskrena ter poudarja, da popolnost v vsakem trenutku ni realna niti mogoča. Iskreno je spregovorila tudi o povečavi ustnic in priznala, da se je v zadnjem času nekoliko zredila, vendar ne čuti več takšnega pritiska, kot ga je takoj po šovu The Biggest Loser Slovenija, ko so jo ljudje obsojali zaradi vsake kupljene čokolade.»Na začetku so me obsojali, tudi če sem kupila čokolado v trgovini. Zdaj so name kar malo pozabili, kar pa mi tudi zelo ustreza,« je iskreno povedala Indira, ki ima na instagramu kar 60.000 sledilcev, ob tem pa je dejala, da so njene objave na priljubljenem omrežju v vsakem trenutku skrbno načrtovane. »Drugače se hitro izgubiš,« je še povedala o delu spletne vplivnice, s katerim pa je iskreno zadovoljna, saj predstavlja vse, o čemer je nekoč sanjala.