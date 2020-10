FOTO: Instagram

Voditeljicain vplivnicasta se spoznali prek šova The Biggest Loser. Indira se je takrat v šov prijavila zaradi nezdravega življenja in želje po spremembi videza. Preobrazba ji je uspela in danes je prava poslovna ženska, ki skrbi za zdravo telo in videz.Jasna in Indira se nista videli kar nekaj časa, ko pa sta se po naključju srečali, sta si privoščili ženski klepet. Jasna je na instagramu objavila skupno fotografijo in pohvalila Indiro za vse njene uspehe.Seveda pa Jasna ni mogla brez hudomušnih domislic in v šali je svoje sledilce vprašala, ali ima Indira po njihovem mnenju naravno oprsje. Ali je to res preverila z lastnimi rokami, ne vemo, saj svojih ugotovitev ni razkrila.