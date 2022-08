Ilinka Todorovski o dogajanju na RTV: Kakšen prezir do ljudi v desku

Drami na RTV kar ni in ni videti konca. Potem ko je Saša Krajnc v oddaji Dnevnik napovedal, da prispevek objavljajo po izrecnem navodilu odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija Jadranke Rebernik, je direktor TV Slovenija Uroš Urbanija zahteval njegovo premestitev, so mu včeraj sodelavci oddaje Dnevnik izrekli podporo.

Zdaj se je oglasila tudi nekdanja varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Ilinka Todorovski, ki je na facebooku zapisala, da sta Saša Krajnc in Vesna Pfeiffer naredila prav in nič narobe.

»To je treba zapisati. Samo še eno poklicno in etično pravilno izbiro sta imela oni dan na voljo: ne objaviti, kar je neobjavljivo, ustvarjeno v zaplotniškem skrivaštvu, vsiljeno z argumentom moči.

Vem, vem, človek v desku tik pred zdajci izbira manjše zlo. In v vajinem primeru sta namesto očitka cenzure, ki bi zagotovo bil, pokasirala očitek, da ne zmoreta delovati v stresu. Kakšen prezir do ljudi v desku.

Občutke osebne stiske vama oholo in brezobzirno pripiše tisti, ki neodgovornim odgovornim drži štango, ki bi vaju na hodniku komaj prepoznal, ki se mu še sanja ne, kje je desk, kaj šele, kaj je breaking news in odločanje v sekundah. To je tisti, ki excell tabelam pretenciozno pravi analize.

Berem, kar so zapisali uredniki DIO in kolegi, novinarski aktivi - televizijski, radijski, MMC in Društvo novinarjev Slovenije. Berem, kaj sta povedala vidva. Hvala, ker govorite in se ne bojite.

Kot človeku in otroku deska mi je komaj kakšna stvar bolj mučna kot javno pisanje o tem, kar bi bila v idealnem svetu samo naša, interna stvar. Pa ni več, ker ne gre samo za vaju ali za nas. Kdo bo pobiral, če ne bo česa pobrati?

Ko prestopljajo rubikon za rubikonom, molk ne more biti več izbira.«