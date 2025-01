Ikona Jugovizije Tajči prihaja v Ljubljano: »Morala sem pobegniti, da bi našla sebe«

Marca 1990 je s skladbo Hajde, da ludujemo zmagala na Jugoviziji in na izboru za Pesem Evrovizije zasedla sedmo mesto. Tajči je bila ena največjih hrvaških zvezdnic tistega časa, saj so milijoni prepevali njene uspešnice, kot so Ti nemaš prava na mene, Bube u glavi, Moj mali je opasan, Smokvica, Dvije zvijezdice in druge.

Leta 1992, ko je bila na vrhuncu glasbene kariere, je slavi obrnila hrbet, zapustila Hrvaško in se z dvema kovčkoma preselila v ZDA. Tam je našla duševni mir in spoznala ljubezen svojega življenja. V zakonu z možem Matthewom, ki je pred sedmimi leti umrl za rakom, so se ji rodili sinovi Blais, Dante in Evan.

Letos mineva 35 let od njenega ikoničnega nastopa na Evroviziji, obletnico pa bo proslavila tudi v Ljubljani, in sicer 5. aprila v Cvetličarni. Pred koncertom smo imeli čast poklepetati z ikono nekdanje skupne države, ki jo danes izpolnjuje poslanstvo glasbenice, pisateljice, motivacijske govornice, voditeljice in kolumnistke.

Odrasli sinovi so jo spodbudili, da se je vrnila na glasbeno sceno na Hrvaškem. FOTO: INSTAGRAM

V intervjuju za revijo Suzy je med drugim spregovorila o spodbudi sinov, ki niso želeli, da bi njihova mati samevala v prazni hiši, ter o razlogih za odhod iz domovine. »Odmakniti sem se morala iz okolja, v katerem nisem več vedela, kdo sem. Vedno so bili na vrsti novi hiti in pritiski, zato se nisem mogla razviti kot celovita oseba. Nenehno sem bila videti kot zvezda, čeprav sem bila negotova in žalostna. Moji sodelavci so Tajči hoteli oblikovati še bolj komercialno in morala sem se odmakniti od ljudi, ki so pritiskali name. Težko sem se spopadala s tem, da sem ves čas živela pod lupo, nisem si znala postaviti meja in predvsem se nisem znala postaviti zase. Želela sem se izboljšati, osebnostno rasti, se spreminjati in najti moč v sebi, da bi lahko drugim olajšala pot.«

Celoten intervju lahko preberete v jutrišnji številki revije Suzy.