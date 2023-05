Igor Bergant v studiu RTV povsem raznežil Mišo Molk, ki odhaja v pokoj (VIDEO)

Prva dama slovenske televizije in »prva slovenska dama Evrovizije« Miša Molk, kot se je izrazil televizijski voditelj Igor E. Bergant, je sinoči v Odmevih komentirala nastop skupine Joker Out, ki se ji je s sproščenostjo in polno energije uspelo uvrstiti v sobotni finalni večer.

Gostja je nastop slovenskih predstavnikov zelo pohvalila in rekla, da je bil »brez napak«, za fante pa dejala, da so veliko storili za to, da so prepoznavni.

Molkovo s srčnimi besedami pospremil v pokoj

Kot je znano, 68-letna televizijska legenda poleti odhaja v pokoj, potem ko so ji na RTVS postavili ultimat, da bi vodila oddajo na drugem programu, česar pa ni sprejela.

Bergant se je po pogovoru zahvalil Molkovi za sodelovanje in ji dejal, da je vedno dobrodošla. »Rad bi ti rekel, da kadarkoli in kamorkoli boš šla, ne boš nikoli hodila sama in se boš kot liverpoolski rdeči vedno vrnila,« ji je dejal in jo spomnil na himno nogometnega kluba Liverpool (tam poteka Evrovizija, op.a.) You will never walk alone (Nikoli ne boš hodila sama).

Molkova je bila ob teh besedah vidno presenečena in raznežena, a se je profesionalno vzdržala, da ji solzica ganjenosti ne bi pritekla na lica. »Prisrčna hvala za ta srčen zaključek,« je dejala.

Kako je bilo to videti v studiu, si poglejte v posnetku zgoraj.

Bergant se je na prisrčen način poslovil tudi od gledalcev sinočnjih Odmevov z besedami: »Hodite naprej z upanjem v srcu in nikoli ne boste sami.«