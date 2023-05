To je to: Joker Out opravili z odliko

Zdaj gre zares. Bojan, Kris, Nace, Jure in Jan so dočakali trenutek in stopili na veliki evrovizijski oder. S svojim energičnim nastopom so navdušili Slovenijo in prepričani smo, da tudi ostale gledalce in gledalke, ki bodo danes glasovali in odločili, kdo bo nastopil v velikem finalu, ki bo sporedu v soboto.

Pred drugim polfinalnim večerom je sicer med oboževalci slovenske zasedbe završalo, ko je odjeknila novica, da imajo v našem taboru težave zaradi bolezni. Kot so nam pojasnili, je šlo le za preobremenjenost. Naš pevec Bojan ni ničesar prepustil naključju. Tik pred odhodom na evrovizijsko prizorišče je na družabnih omrežjih razkril, da upa, da mu bodo srečo prinesle posebne spodnjice.

1. Danska: Reiley – Breaking My Heart

2. Armenija: Brunette – Future Lover

3. Romunija: Theodor Andrei – D.G.T. (Off And On)

4. Estonija: Alika – Bridges

5. Belgija: Gustaph – Because Of You

6. Ciper: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

7. Islandija: Diljá – Power

8. Grčija: Victor Vernicos – What They Say

9. Poljska: Blanka – Solo

10. Slovenija: Joker Out – Carpe Diem

11. Gruzija: Iru – Echo

12. San Marino: Piqued Jacks – Like An Animal

13. Avstrija: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

14. Albanija: Albina & Familja Kelmendi – Duje

15. Litva: Monika Linkytė – Stay

16. Avstralija: Voyager – Promise