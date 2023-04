Ta znani obraz zapušča RTV Slovenija! Vse nam je potrdila

68-legendarna televizijska voditeljica Miša Molk, ki ji je javnost zaradi karizme in vodenja podelila laskavi naslov prve dame slovenske televizije, dokončno zapušča medijsko hišo RTV Slovenija, ki ji je bila zvesta več desetletij.

Potem ko je za Slovenske novice dejala, da je dobila ultimat odgovornih, naj sprejme vodenje rubrike Prestiž na drugem programu, sicer jo čaka izredna odpoved, nam je zdaj potrdila, da oddaje ni sprejela in da z RTVS odhaja 30. junija.

Miša Molk se je odločila, da je napočil čas za pokoj. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Kaj se je dogajalo?

Kot nam je Molkova dejala pred dnevi, je od direktorja TV Slovenija Uroša Urbanije dobila ultimat: ali sprejme vodenje oddaje Prestiž ali pa dobi izredno odpoved. »Glede na to, da so bili na sestanek vabljeni vsi na osedlanih pozicijah, no, dveh potem ni bilo ... ampak, OK, cel štab ljudi, sem predvidevala, da se bomo dobro menili. Ah, seveda ne, sploh ni šlo za to. Ni šlo za pogovor. Načrt je bil jasen. Kot že enkrat poprej. In zaradi prepričanja, da dobri nameni ne peljejo nujno tudi v pekel, sem kljub nasvetom, naj pridem z odvetnikom, prišla na ta sestanek sama. Povsem benevolentno se mi je pridružila predsednica stavkovnega odbora novinarskih sindikatov na RTV Helena Milinkovič. In, ja, poudarjam, pogovora ni bilo. Zgodil se je ultimat,« nam je dejala.