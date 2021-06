Gušto zdaj v koži policijskega komandirja

Sploh nam ni uspelo dojeti, kako dobra ekipa smo bili in kakšno žlahtno serijo smo ustvarjali.

Ekipi v oddaji Pri Črnem Petru se je pridružil igralec, ki se ga gledalci zelo dobro spominjajo tudi kot simpatičnega Gušta v Eni žlahtni štoriji. Igralec Slovenskega stalnega gledališča v Trstu se snemanja nepozabne serije, ki so jo gledalci lahko spremljali na Planet TV, zelo rad spominja.»Kadar koli srečam koga, ki je sodeloval pri Štoriji, se strinjava, da smo ves čas imeli toliko snemanj in preostalih obveznosti, da nam sploh ni uspelo dojeti, kako dobra ekipa smo bili in kakšno žlahtno serijo smo ustvarjali. Zdaj, ko teče že četrto leto od konca snemanja, lahko veliko bolj sproščeno in nostalgično pogledam na tista tri leta, ki smo jih preživeli skupaj. Pogrešam jih. Vse,« iskreno pove igralec, ki se je na Planet TV vrnil, da bi zaigral v vlogi policijskega komandirja Zmaga.Poleg njega v oddaji igra tudi njegova izbranka, s katero imata dva otroka, štiriletnoin dveletnega. In kdo od staršev doma igra strogega policaja in kdo tistega bolj popustljivega?»To so tista leta. Preizkušanje mej. Načeloma je tatko tisti, ki je večkrat strog, mama pa pri vzgoji največkrat uporabi svoj materinski čut. Ampak ne bom rekel, da Olivija nima nekakšne čarobne palice, ki včasih še tako strogega tatkota v hipu spremeni v krotkega levčka, po drugi strani pa tudi pri Vorancu opažam, da že preizkuša, kateri prijemi bi znali delovati pri mamici, da bi jo omehčal, kadar postane stroga. Tako da sva včasih res tudi doma kot dva policaja in se ves čas otepava podkupnin,« je nasmejano povedal igralec, ki se veseli novih izzivov.