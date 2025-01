Grozno, kaj je doživela Nika Ambrožič v centru Ljubljane sredi belega dne! In ni edina

Podjetnica Nika Ambrožič Urbas je javnosti znana kot modna poznavalka, oblikovalka, televizijski obraz in predvsem ljubiteljica lepega. Z novico, ki jo je danes na družbenem omrežju instagram v zgodbah delila s sledilci, pa je dokazala, da se v njej skriva neustrašna moč.

Vlomilca, ki je nasilno vstopil v njeno stanovanje sredi prestolnice in se na srečo takoj pobral ven, je, ko je bil na cesti, ogovorila.

»Čisto šokirana sem. Moj dan se je začel tako, da je nekdo hotel vlomiti v moje stanovanje. Takrat sem še spala in bila sem sama, vhodna vrata pa so bila odklenjena. Medtem ko sem spala, sem slišala, kako nekdo tolče po vhodnih vratih. Kasneje mi je postalo jasno, da želi ta oseba razbiti steklo na vhodnih vratih. Ko je na silo vdrl noter, me je dobesedno vrglo iz postelje. Takrat je začutil ali zaslišal, da stanovanje ni prazno, in je zaprl vrata za sabo. Zdrvela sem do balkona, ki je ob glavni cesti, in ga videla, kako hodi proti svojemu avtu. Kar z balkona sem ga vprašala: 'Ali ste vi pravkar vstopili v moje stanovanje?' In on je odgovoril, ja, in se z nekimi izgovori začel pomikati proti avtu in se odpeljal,« je razložila podjetnica.

In nadaljevala, da je v redu, ampak noče razmišljati, kaj vse bi se lahko zgodilo, če bi ta moški dejansko ostal v stanovanju in se odločil nadaljevati iskati svoj plen.

Vlomili so ji v stanovanje. FOTO: Nika Ambrožič Urbas, Instagram, zaslonski posnetek

Ni edina znana oseba

Žal Urbasova ni edina znana Slovenka, ki je v zadnjem času na družbenih omrežjih delila srhljivo zgodbo. Podobno se je namreč zgodilo tudi blogerki in vplivnici Lari Nastran.

Potem ko se je v začetku lanskega novembra znašla v nezavidljivi situaciji, je zdaj na družbenem omrežju instagram v zgodbi sledilcem sporočila, da so jo oropali. »Med prazniki ne samo, da je bil pri nas požar, če bi bilo samo to, bi bilo čisto preveč dolgočasno. Nas so tudi poskušali oropati oziroma so nas. No, saj v bistvu niti nismo vedeli, ker je najbolj bizarno to, da smo to ugotovili čisto po naključju. Naslednji dan je prišel do nas sosed, ker so mu ukradli denarnico, prosit za posnetke naše varnostne kamere ...«

Med pregledovanjem posnetkov, je povedala Nastranova, so šele ugotovili, da je isti kradljivec vlomil tudi v njihov avto in čisto mirno, ko so spali v hiši nekaj metrov stran, pobasal v žepe vse, kar se mu je zdelo vrednega.

Lara Nastran FOTO: Lara Nastran Instagram, zaslonski posnetek

