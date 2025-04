Ta katastrofa bi lahko ubila 300.000 ljudi, le 2 minuti na voljo za beg (VIDEO)

Japonska vlada je izdala izredno opozorilo zaradi katastrofalne škode, ki bi jo lahko povzročil prihajajoči megapotres. Strokovnjaki zdaj verjamejo, da obstaja 80-odstotna verjetnost potresa z magnitudo 9 v dolini Nankai ob japonski pacifiški obali v naslednjih 30 letih.

300.000 žrtev?

Nove vladne ocene kažejo, da bi najslabši možni scenarij ubil 300.000 ljudi. To vključuje 215.000 smrti zaradi cunamijev, višjih od 30 metrov, je navedel Daily Mail. Dolina Nakai je pravzaprav globok oceanski jarek, ki ga tvori meja dveh tektonskih plošč. Območje vsakih 100 do 200 let prizadene megapotres, še trdi Daily Mail. Po najsmrtonosnejšem scenariju in po istem poročilu bi bilo 2,35 milijona zgradb uničenih zaradi zrušenja, poplav ali požara med potresom.

Megapotres v Nankai bi lahko bil celo bolj uničujoč kot potres v Tohokuju leta 2011, ki je bil najmočnejši potres v zgodovini Japonske FOTO: Zaw Htun Afp

Prvič po letu 2013 Ker se tveganje megapotresa v bližnji prihodnosti povečuje, je japonska vlada prvič po letu 2013 posodobila svoje ocene vpliva. Strokovnjaki so izračunali moč potresa z magnitudo 9 na tem območju in na podlagi tega izračunali nevarnost poplav in cunamijev za vsak del države. Ta študija je pokazala, da so strožje gradbene in protipoplavne zahteve le nekoliko zmanjšale ocenjeno število smrti v zadnjem desetletju. Če pride do megapotresa, bo 10 od 47 upravnih prefektur v državi doživelo tresenje z močjo sedem, kar je najvišja ocena na japonski lestvici jakosti potresa. Še 24 prefektur bo doživelo potres z magnitudo šest. Čeprav se ocenjuje, da bo zrušitev zgradb ubila okoli 73.000 ljudi, bo najbolj smrtonosna posledica ogromen cunami, ki bo zajel ves otok.

Materialna škoda bi znašala okoli 1,44 bilijona funtov (214,2 bilijona jenov), 12,3 milijona ljudi pa bi morali evakuirati.

Pacifiški ognjeni obroč

Japonska je še posebej nagnjena k potresom, ker leži na obsežnem pasu potresne dejavnosti, znanem kot pacifiški ognjeni obroč. Približno 81 odstotkov vseh večjih potresov na svetu se zgodi na tem območju, ker na tem območju trčijo tektonske plošče.

To pomeni, da ljudje v Indoneziji, na Filipinih, v Maleziji, na Japonskem in v Avstraliji ter prebivalci otoških držav Malezije, Mikronezije in Polinezije živijo nenehno ogroženi. Ogroženi so tudi ljudje vzdolž celotne severne in južnoameriške pacifiške obale.

Nevarnost ni za vse enaka

Večja je na višjih nadmorskih višinah ali blizu meja tektonskih plošč. Dejanska nevarnost za ljudi na teh območjih je odvisna od načina gradnje in preventivnih ukrepov.

Megapotres v Nankai bi lahko bil celo bolj uničujoč kot potres v Tohokuju leta 2011, ki je bil najmočnejši potres v zgodovini Japonske. Če pride do potresa v Nankajskem jarku, japonska vlada napoveduje, da bodo nekatere regije imele le dve minuti, preden bodo udarili valovi.