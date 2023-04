Znana Slovenka v spodnjem perilu, fotografija brez retuše razdelila javnost (FOTO)

Niko Ambrožič Urbas modno vplivnico Slovenija pozna predvsem kot sodnico v šovu Zvezde plešejo. Modna poznavalka niti približno ne kaže svojih let, mirno se lahko postavi ob bok precej mlajšim dekletom. Že več let ima osebega trenerja, se zdravo prehranjuje in skrbi za nego telesa tako, da domačo kopalnico večkrat spremeni v razkošen spa.

Nika je na družbenem omrežju objavila zapis, ki spodbuja k razmišljanju o času in družbi v kateri živimo, o predsodkih in naravni lepoti ženskega telesa. Zapis objavljamo v celoti.

»Pred nekaj meseci sem se na lepotnem dogodku zaklepetala z eno od urednic modnega spletnega portala. To bi bil povsem nedolžen in lahkoten klepet, če se ne bi ustavili pri eni podrobnosti, ki me je na nek način zmotila. Predvsem zato, ker sem v tem prepoznala enega od največjih razlogov zakaj smo ženske pod stalnim pritiskom, da moramo izgledati popolno.

Šlo je za pogovor o moji fotografiji, ki sem si jo, po besedah sogovornice, dovolila objaviti - in to neobdelano. S tem naj bi poudarila svojo nepravilnost, ki mi ni naredila prevelike usluge. Kot mi je hitela razlagati urednica, je bila moja odločitev malodane šokantna, saj bi morala sama vendar stremeti k temu, da se vselej predstavim v svoji karseda popolni podobi.

Za kaj gre? Za detajl, ki ga vidiš na sosednji fotografiji. Nič drugega kot nekaj nagubane kože, ki se pač pojavi pri taki drži. Povsem normalno. Spominjam se celo, da me je po tej objavi moj osebni trener pohvalil, ker se nisem spravila v retuširanje prav teh gub. Ne vem zakaj bi se. Človeško telo ima svojo estetiko in gubanje kože zagotovo sodi zraven.

Zato. Nikoli, nikoli, nikoli ne poslušaj nikogar, ki ti skuša tako ali drugače predstaviti idejo o nekakšnih idealih. Kdor ima težave s tem, da sproščeno pokažeš svoje telo takšno kot je, pa ima v resnici težave sam s sabo. Prepričana sem, da tisti, ki zares skrbi zase, tudi ostala telesa (vključno s tvojim in mojim) dojema popolnoma neobremenjeno.

Bistveno je, da ohranjamo svoje zdravje! Izgled telesa oziroma naše postave pa se v tem primeru itak vedno izpopolni.

Kaj pa ti misliš? Se ti zdi, da smo do svojih teles še premalo prijazni?«

Spodbudni komentarji

Pod objavo so se usuli komentarji. Objavljamo le nekaj izmed njih.

»Bravo Nika, v vseh pogledih imaš prav. Zaradi dveh gubic v pasu, na sliki nisi nič manj zapeljiva, še več, si resnična. Ostani tako.«

»Žalostno je, da imamo tudi zaradi takšnih "urednic" mladino s slabo samopodobo, kot da je to, da izgledaš popolno najpomembnejša stvar na svetu. Bravo Nika, da si, kar si, čudovita v svoji nepopolnosti.«

»Pravilno napisano. Ker nihče ni popoln, ker če se originalne slike popravlja, potem si mlade punce marsikaj mislijo o svojem telesu. Še premalo je takšnih slik. Bravo za pogum, svojega telesa se ne bi smeli sramovati ...«

»Jaz sem od malega zelo 'overweight', zato sprva sploh nisem ničesar opazila. Taka gubica se naredi najboljši športnici v top formi tako, da je vse skupaj skrb vzbujajoče. Skrbi me mentalno zdravje ljudi, ki kaj takega izjavijo. Ali kot je rekel te dni Boštjan Videmšek: Vseeno mi je za umetno inteligenco, bojim se naravne neumnosti.«

»Ne moti me kritika stila, oblacil, frizure, makeup-a, se mi je pa vedno zdelo grozno, da ljudje komentirajo zunanjost, fizične lastnosti, ki so ti bile 'dane' oziroma na katere ne moreš vplivati in si jih pravzaprav sploh nisi sam izbral (razen, če se pač poslužiš lepotne operacije). Tudi meni je ena gospodična enkrat rekla, da se na mojem mestu ne bi obremenjevala z malimi prsmi in naj raje razmislim o operaciji nosu. Takrat sem se odločila, da ne želim spremeniti ničesar. Všeč mi je, da si delila tole. Zaskrbljujoče, da takšne izjave letijo iz ust urednic; predrzno, neokusno in nerazgledano.«

