Nika Ambrožič Urbas razkrila: Zdaj živim popolnoma drugačno življenje (VIDEO)

V naš studio je prišla le nekaj dni po uničujočih poplavah, ki niso prizanesle niti njenim staršem. Brez pomisleka je poprijela za umazano delo in pomagala pri čiščenju. Ob vsem tem pa so ohranili pozitivno naravnanost in si takoj priskočili na pomoč. Po naravi je zelo pozitivno naravnana in vedno išče rešitve. Nika Ambrožič Urbas je znana kot modna poznavalka, oblikovalka, stilistka, ljubiteljica lepega, Slovenci pa smo jo pobližje spoznali v oddaji Zvezde plešejo, kjer je s svojimi komentarji navduševala občinstvo in za njih prejela posebno ime – nikizmi.

V studio prinesla peščeno uro

Eden izmed treh osebnih predmetov, ki ga je prinesla v studio je bila zanimiva peščena ura in predstavila nam je svoj odnos do časa: »Koncept časa dojemam zelo abstraktno. Enostavno ga ne razumem. Za mene je čas nekaj, kar obstaja, vendar obstajata dve vrsti dojemanja časa. Ena je taka, jo dojemamo z našimi možgani, z razumom, torej vemo, kdaj imamo rok oddaje, vemo, kdaj smo za nekaj dogovorjeni. Drugi je pa čas, ki ga ima naše telo. Naše telo potrebuje drugačen čas za celjenje,« nam je razkrila.

Od hitenja do uživanja

Čeprav ne mara hitenja, ga je v svojem življenju doživela kar nekaj. Sploh v času, ko sta z možem živela v Londonu in gradila svoji karieri. Nenehna potovanja pa imajo svojo ceno in ni vse zlato, kar se sveti: »Da bi uspel, preživel in nekaj ustvaril, moraš biti ves čas v pogonu, tako da tako življenje, kot ga imamo na primer v slovenskem glavnem mestu, torej v Ljubljani, ko si vzamemo čas za kavico, ko pokramljamo, tega v Londonu ni. Tako da v bistvu v Londonu, če si uspešen, to že skoraj pregovorno pomeni, da tega uspeha ne moreš zares živeti, torej ga ne moreš zares uživati.« Po 17. letih življenja v tujini sta se z možem ustalila v Sloveniji in tukaj živita popolnoma drugače, z veliko manj hitenja in predvsem bolj mirno.

Moda je njena strast, ki jo goji že od malih nog. FOTO: Marko Feist

Ne zahaja v trgovine, kjer prodajajo oblačila iz druge roke

Moda ji pomeni zelo veliko in nekajkrat letno prevetri svojo garderobo. V njeni omari boste težko našli oblačila iz druge roke, saj ima o tem močno mnenje:»Nakupovanje oblačil iz druge roke oz. "vintage" oblačil, je sicer lahko prijeten hobi, če se zgodi vsake oliko časa, vendar s tem ne tem podpremo nobenega oblikovalca, nobene tovarne, ki izdeluje tkanine, proizvodnje in pa trgovine. V bistvu samo kupimo staro robo, ki jo potem nekako nosimo, mislimo, da smo zdaj nekaj dobrega naredili za planet. Poleg tega so tudi stara oblačila, čeprav jih tako opevamo, obdelana z zelo škodljivimi kemikalijami.« Tudi hitra moda ji ni ljuba in le redko jo boste videli, da bi kupovala poceni kose oblačil.

Urbasova je spregovorila tudi o ustvarjanju osebnega sloga in tudi o tem, kako ženske spodbuja, da si morajo vzeti čas zase. Spregovorila je tudi o lepotnih tekmovanjih in zakaj se ji zdi, da smo kot družba, ta koncept prerasli. Vse to in še več v novem ŠOKkastu,

