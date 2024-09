Nika Ambrožič Urbas v bolnišnici: povedala nam je, kaj se je zgodilo

Modna poznavalka, oblikovalka in stilistka Nika Ambrožič Urbas, ki se je pred leti po sedemnajstih letih življenja v Londonu preselila nazaj v Slovenijo, je sledilcem sporočila, da odhaja v bolnišnico.

Ob tem je sledilcem dejala, da sicer nikoli ni prijetno, ko moraš v zdravstveno ustanovo, a je pri tem dobro ohraniti optimističen duh in misli že usmeriti v okrevanje.

Za Slovenske novice je 45-letna modna gurujka razkrila, da jo čaka odstranitev ciste na jajčniku.

»Gre za precej rutinski poseg, ki bo pripomogel k mojemu boljšemu počutju in se ga kar veselim. Opažam, da je to precej pogost pojav pri ženskah v srednjih letih, zato svojo izkušnjo delim tudi na Instagramu in upam, da morda opogumim še katero, ki se sooča s podobnimi nevšečnostmi.«

Operativni poseg ji bodo naredili izkušeni zdravniki v UKC Ljubljana. »Tam sem res v dobrih rokah, saj so vsi izjemno prijazni, razumevajoči in organizirani,« je dejala.

V bolnišnici bo preživela okoli 4 do 5 dni, pred odhodom pa je sledilcem še sporočila, da ni dovolj, da se pripraviš le na odhod, temveč je enako pomemben prihod iz bolnišnice nazaj domov. V ta namen je lepo pospravila stanovanje in ga okrasila s cvetjem.

