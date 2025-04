To je romantična gesta, ki podaljša življenje (FOTO)

Nekateri trenutki so neprecenljivi, denimo tisti, ko zadiši jutranja kava ali oni, ko po dolgem dnevu nastopi mir.

Je pa še nekaj, na kar mnogi gledajo kot na nekaj samo po sebi umevnega in dejanju ne pripisujejo prav veliko pomena: nežen poljub ljubljene osebe pred odhodom od doma. Kratek, topel, skoraj neopazen, vendar močnejši, kot bi pričakovali.

Ta drobna gesta je veliko več kot le navada ali rutina, saj v sebi skriva moč, ki presega občutek bližine.

Znanost je namreč dokazala, da vsakodneven poljub partnerja pred odhodom ne vpliva le na kakovost odnosa, temveč tudi na dolžino življenja. Da, dobesedno.

FOTO: Strelciuc Dumitru/Gettyimages

Po nekaterih raziskavah lahko osebe, ki vsakodnevno poljubijo svojega partnerja pred odhodom od doma, življenje podaljšajo vsaj za štiri leta. Razlaga tiči v zapleteni, a čudoviti povezanosti med umom, telesom in čustvi.

Sporočilo varnosti in pripadnosti

Poljub v telesu sproži celo vrsto pozitivnih kemičnih reakcij: povišajo se ravni serotonina, oksitocina in dopamina, hormonov, ki so neposredno povezani z občutkom sreče, z blaženjem napetosti in boljšim splošnim zdravjem.

Hkrati se zniža raven kortizola, hormona stresa, ki je, kadar je kronično povišan, lahko škodljiv za srce in imunski sistem.

A to še ni vse. Ta nežen izraz naklonjenosti vsako jutro znova okrepi občutke varnosti, pripadnosti in ljubezni. Ustvarja čustveno vez, ki je prisotna čez ves dan ter gradi zaupanje.

FOTO: Jacob Wackerhausen/Gettyimages

V svetu, kjer nenehno hitimo, hrepenimo po učinkovitosti in pričakujemo vse boljše rezultate, se je včasih vredno za trenutek ustaviti, se poljubiti in se povezati.

Ker v tem preprostem dejanju tiči moč, ki ne le, da polepša dan, ampak, sodeč po raziskavah, podaljša tudi življenje, piše Zadovoljna.hr.