Saj ni res, pa je: vplivnica Lara šla na napačen pogreb (FOTO)

Blogerka in vplivnica Lara Nastran se je v sredo znašla v nezavidljivi situaciji. Udeležila se je namreč napačnega pogreba, je sporočila sledilcem na instagramu.

»V moj zagovor: v življenju še nisem bila na Žalah, in ko mi je najboljša prijateljica napisala, da bo pogreb za njenega očima na Žalah, sem jaz spregledala, da bo to pri Tomačevem. Očitno se vsa ljubljanska pokopališča imenujejo Žale. /.../ In jaz se odpravim na 'glavne' Žale,« pripoveduje vplivnica in dodaja, da je sprva tavala po pokopališču s svečami v rokah.

Lara Nastran. FOTO: Zaslonski posnetek/instagra

Kot pravi, je nato končno našla vežico, pred katero je bilo nekaj ljudi. Pogreb se je sicer že začenjal, ampak je mislila, da so začeli nekoliko prej. Ker njene prijateljice ni bilo od nikoder, je kmalu dojela, da je na napačnem pokopališču in napačnem pogrebu.

»Jaz gledam te ljudi, oni gledajo mene, na koncu sem pobrala tiste svoje sveče in odšla. Na koncu sem prišla na pravi pogreb,« je še dejala in pripomnila, da je bil prvi pogreb v ožjem družinskem krogu, tako da so jo vsi čudno gledali, od kod se je vzela.