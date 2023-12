Golobova Tina ganila mnoge: »Si moja zvezdica, ki me čuva. Pogrešam te zelo, zelo.«

Partnerka našega predsednika vlade, Tina Gaber, ki je v petek dobila svojo smreko v Ljubljani, je znana ljubiteljica živali. Kot smo že poročali, se je meddrugim dejavno vključila v pripravo novele zakona o živalih. Tokrat pa je vse ganila s sporočilom, ki ga je posvetila prav posebnemu ljubljenčku.

Spomnila se je namreč na svojega kužka. Njen kužek Mash bi namreč prav te dni dopolnil 15 let. Ob tem je Gabrova njegovo fotografijo in pripisala: »Vse najboljše, ljubezen moja. Si moja zvezdica, ki me čuva in danes sem lučke prižgala z mislijo nate. Pogrešam te zelo, zelo.«