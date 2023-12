V Ljubljani zasijale praznične lučke in smreka Tina (FOTO)

V Ljubljani in nekaterih drugih slovenskih mestih so zasijale praznične lučke. V prestolnici so okrasitev prižgali nekaj po 17. uri na Prešernovem trgu.

Ljubljano letos krasi več kot 50 kilometrov svetlobnih skulptur, girland in od 850 do 900 različnih svetlobnih teles, okrasitev pa se imenuje Oni smo mi. »Nosi izjemno pomembno sporočilo, in sicer sporočilo medsebojnega spoštovanja. Osrednji element bo leteči krožnik na Prešernovem trgu, ki ponazarja miroljubno in spoštljivo srečevanje različnih kultur,« je pojasnila direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek.

Na Prešernovem trgu so postavili 20 metrov visoko smreko, ki so jo poimenovali Tina. Že tradicionalno so v Ljubljani postavljene tudi jaslice iz slame s figurami v naravni velikosti.

Nekatera mesta so za danes napovedani prižig lučk zaradi slabega vremena prestavila.