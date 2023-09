Gabrova in Golob še prejšnji teden veselo nazdravljala, danes pa hladen tuš

Minuli teden so poslanci sprejeli novelo zakona o zaščiti živali. Za predlog novele se je med drugim zelo zavzela poslanka SD Meira Hot, ki je bila tudi prvopodpisana. Zaščitnica živali Hotova se je večkrat srečala z enako mislečo Tino Gaber, prav tako ljubiteljico živali in aktivistko za njihove pravice ter partnerko predsednika vlade Roberta Goloba. Poročali smo že, da so Gabrova, Golob in Hotova to proslavili v enem od lokalov, a zdaj je veselja konec.

Zakon o zaščiti živali med drugim predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali, mobilne klavnice, prepoved privezovanja psov in uporabe živali v cirkusih ter vzpostavitev obveznega internega videonadzora v klavnicah. Ureja status terapevtskih psov, predvideva vzpostavitev instituta kvalificiranega prijavitelja; gre za osebe, katerih naloge bodo primarno v odkrivanju ter prijavljanju mučenja in zanemarjanja živali, ozaveščanju in sodelovanju v inšpekcijskih postopkih.

Odložilni veto je podprlo 23 državnih svetnikov

Državni svet je namreč izglasoval odložilni veto na novelo zakona o zaščiti živali. To pomeni, da bo moralo novelo ob ponovnem glasovanju podpreti 46 poslancev. Odložilni veto na novelo zakona o zaščiti živali je podprlo 23 državnih svetnikov, eden je bil proti.

Tina Gaber je ljubiteljica živali in aktivistka za njihove pravice. FOTO: Blaz Samec

Kot je na seji državnega sveta spomnil podpredsednik pristojne komisije državnega sveta Anton Medved, novela ni uživala širše podpore veterinarske, kmetijske in pravne stroke, pri čemer je slednja opozorila, da so nekatere določbe vprašljive z ustavnopravnega vidika.

Državni svet je izglasoval odložilni veto tudi na novelo zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Za odložilni veto na novelo zakona o KGZS je glasovalo 26 državnih svetnikov, eden je bil proti. Državni svetniki pa so izglasovali še veto na zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški v času covida-19. Državni svet namreč meni, da je sprejeti zakon, s katerim se ureja vračilo glob za prekrške, storjene v času epidemije covida-19, nesprejemljiv in nepotreben ter odstopa od pravnega reda Republike Slovenije. Sprejeti zakon namreč ureja vračanje plačanih glob posameznikom, ki so kršili takrat veljavno zakonodajo.

Pomisleki državnih svetnikov

Pri oblikovanju zakonskih rešitev bi zato po mnenju Državnega sveta zakonodajalec moral upoštevati kompleksnost področja ter k sodelovanju povabiti strokovnjake s tega področja (veterinarje, zootehnike in agronome), a tekom razprave o predlogu zakona pripombe Veterinarske zbornice Slovenije, Biotehniške fakultete v Ljubljani, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Sindikata veterinarjev Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije, Zveze slovenske podeželske mladine, nekaterih zavetišč, Kinološkega društva Ljubljana in drugih deležnikov niso bile upoštevane. Državni svet je med pomisleki izpostavil predvsem nov institut kvalificiranih prijaviteljev nepravilnega ravnanja z živalmi, video nadzor v klavnicah, prepoved privezovanja psov na kmetijah, poudaril, da je v obravnavanem zakonu vidik biovarnosti popolnoma prezrt ter da primeri zanemarjanja živali niso prisotni le na kmetijah, ampak tudi pri drugih lastnikih živali (hišnih ljubljenčkih), kamor nadzor ne seže in jih je težko sankcionirati.