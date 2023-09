Golobova Tina se je odpeljala na Koroško in Sloveniji sporoča to (VIDEO)

Kot smo že poročali,je v sredo vlada ob obisku na Koroškem, ki jo je avgustovska ujma močno prizadela, napovedala več mehanizacije za ureditev vodotokov in tehnično pisarno v Črni ter individualno reševanje težav najbolj prizadetih družin.

Predsednik vlade Robert Golob je obljubil, da bodo 222 družin, ki so v ujmi utrpele škodo, višjo od 150.000 evrov, začeli v kratkem klicati na individualne pogovore. Na njih jim bodo svetovali, kako si povrniti domove in kako jim bo država pri tem pomagala.

Je pa Koroško obskala tudi njegova partnerka Tina Gaber, ki je objavila tudi posnetek obiska. Ob tem je dodala tudi oceno stanja na Koroškem:

»Koroški gre na bolje in to je dobro. Ampak do cilja – do tako želene obnove, do novih domov, do boljših cest - bomo morali še malo teči. Vem, da bomo tekli skupaj in da solidarnost še naprej ostaja naša najmočnejša vez. Hvala, Koroška, za ta krasen dan, še posebej pa hvala Korošcem in Korošicam za močno in nepopustljivo srce.«