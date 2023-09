V javnosti posnetek Tine Gaber, vsi se smejijo (VIDEO)

Ko je hiša Franko Ane Roš bila nagrajena s tremi Michelinovimi zvezdicami, je prejela tudi klic predsednika vlade Roberta Golob. Gre za posnetek, ki so ga mnogi kritizirali in v katerem mu vrhunska chefinja reče, da jo ima predsednik vlade vedno na svoji strani. Mnogi niso želeli izpustiti priložnosti in so ustvarili številne parodije.

Na njegov račun so se pošalili denimo mladi esdeesovci (SDM), igralka in strokovnjakinja za odnose Eva Kljun (znana kot Ostrouška), pa tudi njegova partnerica Tina Gaber.

V njej se Gabrova trudi priklicala premierja oziroma njenega partnerja, a ga kar ne more priklicati, saj ima nenehno zaseden telefon zaradi vseh klicev znanih in manj znanih Slovencev, ki so ga uporabili v svojih videostvaritvah. Ko ga končno prikliče, mu Gabrova reče: »Čao, s kom pa ti že cel dan govoriš?«

Mnogi so nad njenim smislom za humor navdušeni, o čemer priča tudi več sto všečkov, ki jih je zbrala s posnetkom.