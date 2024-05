Zvezde in legende v Kungoti zaradi velike novosti

Nedavno odprtje 2,4 milijona evrov vrednega medgeneracijskega športnega centra v Kungoti je bilo pravi nogometni praznik, saj so na novem, izjemno lepem stadionu zaigrali znana imena iz sveta glasbe in filma ter nekdanje nogometne zvezde. Na dveh tekmah smo videli obilo akcij, golov, lepih in zanimivih potez, tako nekdanjih nogometnih mojstrov kot tudi umetnikov in domačih nogometašev.

Ob koncu obeh tekem pa je bila še majhna slovesnost, ki so jo pripravili člani Humanih zvezdic, saj so se zdaj že nekdanjemu predsedniku Naniju Francu Matjašiču, ki jih je vodil kar dve desetletji, z lepim darilom zahvalili za dosedanje delo. Nov predsednik Humanih zvezdic je postal dolgoletni član in vratar moštva, nekdanji vojaški ataše v Moskvi Tomaž Strgar.

Nad sodniki se ni pritoževal nihče. FOTO: D. V.

Za ekipo Humanih zvezdic – Klub nogometnih legend so tokrat zaigrali: Amir Karič, Almir Sulejmanović, Nastja Čeh, Simon Sešlar, Mirnes Šišić, Oskar Drobne, Borut Semler, Svetozar Budič, Robert Sraga, Uroš Krajnc, Bruno Krklec, Robert Korošec, Matevž Derenda, Beno Ciglar in Nani Franc Matjašič. Strokovni štab na obeh tekmah pa so sestavljali Bojan Prašnikar, Slaviša Stojanovič, Vojislav Simeunovič in Robert Zec.

Za ekipo Humanih zvezdic – Art Footbal teama Slovenije so zaigrali: Tomaž Strgar, Tilen Strgar, Miha Guštin - Gušti, Lovro Sadek, Aljoša Debevec, Peter Dirnbek, Matjaž Ul, Uroš Štefanič, Gorazd Ademovič, Luka Denič, Beno Ciglar, Uroš Novak, Bojan Zrnko, Damijan Švajncer Butinar, Nenad Vasič, Slobodan Maksimović, Nani Franc Matjašič, Milan Pečovnik - Pidži in legendarni Kliton Bozgo. Nadzor nad sojenjem sta izpeljala nekdanja prvoligaška sodnika Jože Karmel in Boris Mihelič.