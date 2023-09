Golob:»Poklicali vas bomo mi, ker hočemo, da se postavite na noge« (VIDEO)

Predsednik vlade Robert Golob je ob obisku vlade v koroški regiji, ki jo je avgusta prizadela huda ujma, napovedal, da bo že prihodnji teden na terenu bistveno več mehanizacije in 30 novih ekip, pa tudi, da bodo v kratkem na individualne pogovore povabili vseh 222 družin, katerih škoda v ujmi presega 150.000 evrov.

»Poklicali vas bomo mi, ker hočemo, da se postavite na noge,« je najbolj prizadetim sporočil predsednik vlade.

Srecanje predsednika vlade Roberta Goloba z županom Občine Prevalje Matijo Tasićem ter ogled odprave posledic poplav in obnove vodovoda. FOTO: Daniel Novakovič/sta Delo

Kot je povedal v izjavi po skupnem srečanju s koroškimi župani, predstavniki gospodarstva in drugimi v Slovenj Gradcu, so ob današnjem obisku dobili veliko zelo konkretnih in koristnih pobud županov o tem, kako premagati likvidnostni krč in stopiti nasproti, da bo nujno potreben in tudi že odobren državni denar čim prej pritekel na račune občin ter do izvajalcev, pa tudi nujnost, da se čim prej poveča število gradbene mehanizacije v strugah.

Prihodnji teden na Koroškem bistveno več mehanizacije in 30 novih ekip

»Že prihodnji teden bo tega bistveno več. Na teren naj bi prišlo 30 novih ekip. Danes sem se z enim samim namenom srečal z nekaterimi najbolj prizadetimi posamezniki, ki so v poplavah izgubili vse, in sicer, da jim pomagam premagati negotovost, ki pri njih še vedno obstaja kljub vsem velikim besedam in načrtom vlade,« je dejal Golob. Ob tem je znova spomnil na hitro številko 114 ter vseh okoli 10.000 družin v Sloveniji, ki so se znašle v stiski, pozval, da se nanjo obrnejo v primeru kakršnihkoli vprašanj. Kot je dejal, jim bo tam na razpolago celotna javna uprava, ki bo podala ali pa poiskala prave odgovore.

Vzpostavitev tehnične pisarne v Črni na Koroškem

Golob je po uvodnih pogovorih na Prevaljah napovedal, da bodo tehnično pisarno za koroške občine po ujmi odprli v Črni na Koroškem. Kot je dodal, bodo poskušali zagotoviti še več mehanizacije za sanacijo, za nevaren poplavni mulj pa iščejo trajno odlagališče. Tehnična pisarna bo veliko pozornosti namenila poškodovani občinski infrastrukturi, saj je po vodni ujmi največja škoda nastala prav na tej infrastrukturi, je dejal premier.

Na vprašanje, kaj bo z gradnjo nadomestnih domov, je premier odgovoril, da je na prvem mestu varnost ljudi. O teh domovih bo odločala stroka, ki že pripravlja ustrezne podlage.

Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je po srečanju na Prevaljah novinarjem povedala, da bodo do konca tega tedna odpravili vse popolne zapore na državnih cestah, tako da bodo ceste prevozne. Cilj ministrstva je, da do spomladi naslednjega leta spravi državno infrastrukturo v stanje, v kakršnem je bila pred avgustovsko poplavo.