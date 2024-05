Dominik Bagola - Balladero, klavirski kantavtor: človek potrebuje ...

Pomlad, ker ...

Moraš verjeti v pomlad. Sanjati star, živeti mlad.

Trenutno veliko razmišljam o ...

Poslanstvu, novih izzivih in o reki življenja.

Brez ...

Glasbe, upanja in ljubezni ne bi mogel živeti.

Ljubezen je ...

Največja modrost, vedno malo skrivnost in obenem naše edino upanje.

Trenutek, ki me je zelo zaznamoval ...

Vsak po malem, najbolj pa dan, ko sem dobil svoj pianino!

Na odru sem ...

Od prvega do zadnjega tona čisto v svojem svetu, a povsem predan ... Glasbi in občinstvu.

FOTO: Črt Piksi

Najljubši del dneva ...

Prva jutranja kava in trenutek, ko končam demo kakšne nove skladbe. To je običajno pozno ponoči.

Rad se vračam ...

Domov in v kraje, v katerih vedno znova najdem sonce, strast in iskrice hrepenenja.

Po navdih grem ...

Najprej vedno v srce in dušo.

Spet in znova bi ponovil ...

Skoraj vse.

Za dobro počutje se ...

Preprosto prepustim življenju in hvaležnosti, še najraje v dvoje.

Pesem, ki si jo privijem na glas ...

Je vsaka, ki zariše nasmeh, izvabi solze, naježi kožo in ustavi čas.

Glasba, ki mi ne da spati ...

Je glasba, ki me presune v globine.

Če sanje niso ...

Nekaj najlepšega, potem smo zgrešili bistvo.

Moj pianino ...

Je moje (črno-belo) platno (v najslikovitejših barvah) in moj najzvestejši prijatelj.

Najljubši app ...

Snemalnik zvoka in Shazam.

Marelice, ker ...

So moje magdalenice.

FOTO: Shutterstock

V kantino ...

Z družbo fino! Ker sem iz gostilne doma!

Toplo ...

Nam mora biti najprej v srcu, da lahko prijetno pogrejemo tudi druge.

Ura je pet popoldne ...

In spet pišem nove verze, skuham še eno kavo, da mi ostane moči še za (močne) nočne melodije.

Človek potrebuje ...

ČLOVEČNOST! Pa izkušnje, modrost, odpuščanje, spoznanje, razumevanje in predvsem srčnost. Ter seveda glasbo in vsak dan ljubezen. Do življenja.