Gašper Hafner udaril po Borisu Kobalu

je pred dnevi prekinil molk in dve leti po aferi s plagiatorstvom spregovoril o tem, kako je doživljal celotno dogajanje. Za Nedeljske novice je razkril, da gledaliških odrov niti malo ne pogreša . Še vedno se bori z depresijo, včasih ima boljše dni, drugič malo slabše. Izrazil je tudi obžalovanje, da je večji del življenja posvetil teatru. »Preveč sem se ukvarjal z gledališčem in sem izgubil osebno sfero in osebne kontakte. To je dejstvo.«Intervju z upokojenim igralcem pa je objavila tudi Televizija Slovenija, kjer je Kobal med drugim skušal razložiti, zakaj je sploh prišlo do plagiatorstva, dejal pa je tudi, da znajo biti ljudje v gledaliških krogih precej hinavski.Ta pogovor je očitno razjezil junaka tretje sezone šova Ljubezen po domače, ki je Kobalu na facebooku napel nekaj krepkih. »Ne se je***, kok glumljenja, vse elemente je uporabu, da bi se zasmilu ljudem. Čisti igralec v življenju pa še naučen igralec,« je zapisal pod objavljenim intervjujem (nelektorirano).