Boris Kobal je pred dobrima dvema letoma pošteno razburkal slovensko kulturno sceno, ko so ga ujeli pri plagiatorstvu. Slovensko ljudsko gledališče Celje je razkrilo, da je njegova komedija Profesionalci espe prevod dela italijanskega avtorja Alda Nicolaja. Gledališče in ljubezen ga ne zanimata več. Foto: Jože Suhadolnik V opravičilu je takrat zapisal: »Občutek imaš, da si izbrisan. Vse življenje sem posvetil temu poklicu, tudi za ceno najbližjih. A vse to naenkrat nič več ne šteje. In v tej stiski sem naredil največjo neumnost v življenju: podpisal sem se pod delo nekoga drugega. V tem ...