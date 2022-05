Gasilec Sašo bo 50 otrok peljal na morje

»Zgodba se je porodila v moji glavi, ko sem govoril s prijatelji in je eden od njih rekel, da je v bistvu žalostno, da živimo v 21. stoletju, pa veliko otrok poleti ne more na morje, ker starši za to nimajo denarja. To mi je dalo misliti, da bi jim mogoče lahko sanje s pomočjo sponzorjev uresničil jaz. Seveda tudi s pomočjo številnih prijateljev,« nam je pred mesecem dni razodel svoje razmišljanje gasilec Sašo Dobnik, ki ga številni gledalci poznajo kot enega od humoristov v oddaji Pri Črnem Petru, ki se to soboto poslavlja od gledalcev.

Sašo namerava 50 otrok iz petih osnovnih šol (iz vsake po 10 učencev) odpeljati na morje 7. julija, in to v Koper. Seveda z avtobusom, ob tem pa bodo male junake opremili z brisačami, majicami in kapami. Seveda bo poskrbljeno tudi za njihovo varnost, saj ne bodo sami, zanje bodo pripravili animacijski program, lahko bodo uživali v morskih valovih, obiskali pa jih bodo Čuki in Ribič Pepe. »Žal vseh, ki bi si to zaslužili, ne morem osrečiti, a za zdaj bomo morje omogočili vsaj petdesetim. Pobude so bili povsod veseli, pomembno pa je poudariti, da staršem ne bo treba sofinancirati niti evra, vse bo zastonj. A seveda 20.000 evrov v teh časih ni lahko zbrati, a upam, da mi bo uspelo. V Kopru sem v ta namen že rezerviral dijaški dom, kjer sem dobil popust, zdaj pa hodim od podjetja do podjetja, tudi od posameznikov do posameznikov in seveda na občine, iz katerih so učenci, ki bodo deležni teh počitnic,« še pove Sašo. Njegov cilj je tudi, da bi vsak dobil vsaj sedem majic, da bi jih imeli dovolj za preoblačenje, pa tudi brisače za na plažo in kape. Posebno zanje bo pripravljen animacijski program, med podporniki projekta pa so tudi Saševi prijatelji iz društva tenisačev iz Skorbe.

Tudi Jasna Kuljaj, ki se z ekipo Črnega Petra počasi poslavlja od TV-zaslonov, je med podporniki dobrodelnega projekta. FOTO: PLANET TV

Čuki in Ribič Pepe bodo otroke obiskali na morju in jim pričarali nekaj veselja. FOTO: FACEBOOK

»Jasna Kuljaj, Lea Mederal, Marcos Tavares pa tudi Rok Možič so le nekateri od podpornikov projekta,« še pove Sašo, ki bo poskrbel za spremljevalce, zdravstvenega tehnika in še koga. Še vedno pa bo vesel vsakršnega odziva morebitnih donatorjev, saj si res želi, da bi otroci uživali na morju in se 15. julija vrnili domov veseli, srečni in polni novih idej. »Mislim, da nasmehi otrok povrnejo vse. Otroška sreča je namreč nekaj najlepšega in iskrenega, zato še enkrat: Grem jaz, greš ti, gremo vsi,« sklene Sašo Dobnik.