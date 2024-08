Gabrova o nepojasnjenem odhodu z letališča: Če bi vedeli pravi razlog, bi bili tiho

Kot smo že poročali, se partnerka predsednika vlade Roberta Goloba Tina Gaber ni udeležila otvoritvene slovesnosti olimpijskih iger v Parizu. Odhod je Gabrova odpovedala v zadnjem trenutku, in sicer ko je bila že na letališču.

V kabinetu predsednika vlade so takrat za 24ur potrdili, da so tudi zanjo že kupili letalsko karto v vrednosti 500 evrov, o vzrokih za nenadno odpoved pa niso želeli govoriti. Gabrova je na družbenih omrežjih s sledilci delila spodnji zapis, ki ga objavljamo v celoti nelektoriranega.

»Vsem škodoželjnim, prodanim, malim dušam, ki zadnji teden pišete ponižujoče objave o tem, zakaj se nisem udeležila Olimpijskih iger, sporočam, da če bi vedeli pravi razlog, bi svoje nesramne kreacije zbrisali do zadnje besede. Seveda v primeru, da v vsej vaši mizernosti sploh ostaja še kanček človečnosti. In že sama logika pove, da človek ne zapusti letališča kar tako. Sploh če se gre za once in the lifetime dogodek, in lejga zlomka, celo najljubšo pevko. Ampak to je pač lajf! Še vse smo prebrodili, bomo tudi to. Z lažnivimi članki in zapisi vred, ki so v zadnjih dveh letih postali del moje realnosti.«

Zapis Tine Gaber FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

