Tina Gaber razkrila, zakaj se letos ni udeležila nobene državne proslave razen ene

Tina Gaber je partnerka slovenskega premiera Roberta Goloba in zato se od nje pričakuje marsikaj. Marsikaj pa se od nje ne pričakuje. Obiskovanje državnih proslav je zaželeno, seveda pa je zaželeno tudi, da se za tako priložnost ljudje uredijo po protokolu.

O izgledu Golobove srčne izbranke je nekaj kritik zapisala strokovnjakinja za komuniciranje in protokol Ksenija Benedetti, med drugim ji sporoča, da Viktorjev ni več in da njena obleka ni bila najbolj primerna za proslavo.

V videu na Instagramu je Gabrova zdaj pojasnila, zakaj je letos nismo videli na veliko državniških dogodkih. Pravi, da ji je sicer v užitek oditi na proslavo, vendar se jim je letos raje izogibala, ker se po takem dogodku vselej najde nekdo, ki jo kritizira, ki pove, kaj bi morala imeti oblečeno, kaj ne bi smela itd.

In tako je bilo tudi tokrat. Gabrova je razkrila, da se je negativne kritike še vedno dotaknejo: »Seveda se je tudi danes pojavil članek, ki ni bil naklonjen moji 'pojavi' ... in ni me pustil ravnodušne. Daleč od tega, da pričakujem, da bom vsem všeč. Ah, kje ... nisem po vseh 'regelcih'. Sem pa navajena, da se ženske med seboj podpiramo. In ne vsepovprek kritiziramo. A ni že dovolj negative na tem svetu? Je res potrebno subjektivno ocenjevati izgled drugega? Nabirati klike na nenehnem kritiziranju? Kaj pa, če mi daste malo pavze ... in malo svobode, da sem jaz - jaz?«

Gabrovi je v bran stopila tudi Jerneja Podbevšek Zhembrovsky, ki je oblikovala njeno tokratno obleko. Razložila je, zakaj je izbrala tako obleko in kaj ta predstavlja: »Tina Gaber je v decentno bleščeči večerni obleki izrazila ponosno praznovanje Slovenije. Vse, kar smo v tem času dosegli kot posamezniki, kot narod in kot država, se prepleta v uspešno zgodbo (tisoče drobnih bleščic tvori celoto). Z zamolklo zeleno barvo obleke pa je prvič po mednarodni humanitarni konferenci za pomoč prebivalstvu v Gazi ter otvoritvi Pariškega mirovnega foruma novembra, javno izrazila podporo in hkrati zahvalo Sloveniji za priznanje Palestine kot suverene in neodvisne države, ki ga je 4. junija letos sprejel DZ.«

Kot je razbrati, je bila obleka potrjena tudi s strani vladnega protokola.