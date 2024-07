Po hudi napaki v Washingtonu se je s tem posnetkom oglasila Tina Gaber

Kot smo v sredo prvi poročali, so fotografi agencije AFP v Washingtonu na vrhu zveze Nato Tino Gaber preimenovali v premierjevo bivšo ženo Janjo Nemec. Vplivnica pa je danes na družabnih omrežjih razkrila še več podrobnosti o dogajanju v Washingtonu.

Agencija je sicer napako že popravila. V opisu fotografije so zapisali, da je prišlo do napake, in pozvali vse uporabnike, naj nemudoma popravijo napako in odstranijo napačne omembe na svojih spletnih storitvah in jih izbrišejo s svojih strežnikov. Agencija se je v obvestilu še opravičila za vse nevšečnosti. Z vprašanji smo se obrnili tudi na kabinet predsednika vlade in urad vlade za komuniciranje. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Kot smo že poročali, je bila oblečena v bel kostim in glede na to, da nikoli ničesar ne prepušča naključju, smo imeli prav, ko smo pomislili, da se je za belo odločila z namenom, bela barva je namreč barva miru. Da ima v mislih res mir in da je to sporočilo, ki ga želi ponesti v svet, dokazuje tudi modni dodatek golobice na njenem pasu. Tina je še razkrila, da za kreacijo, ki jo je nosila v Washingtonu, tudi tokrat stoji njena najljubša oblikovalka Jerneja Podbevšek Zhembrovskyy, ki je izdelala tudi modni dodatek – golobico.