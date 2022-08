Fant slovenske pevke se je takole neobičajno oblekel za spektakel (FOTO)

V torek so na odru Križank premierno uprizorili sodobni pop rock muzikal Povodni mož. Avtorica glasbe Neža Buh Neisha je napovedala veliki spektakel, ki se ga je ta teden udeležilo veliko število gledalcev. Ti so Križanke popolnoma napolnili. Podporo svoji dragi in številnim umetnikom, ki so pri muzikalu sodelovali, je prišel izkazat tudi Neishin fant Jernej Celestina, vojak in glasbenik.

Jernej Celestina in Jure Kopušar. FOTO: Sandi Fiser

V fotografski objektiv so ga ujeli z igralcem Juretom Kopušarjem, ki je v predstavi odigral povodnega moža. V oči nam je padla izbira obleke Jerneja, ki je za ta slavnostni dogodek oblekel kar škotski kilt in obul debele volnene nogavice.

V vlogo Urške se je prelevila Sara Briški Cirman – Raiven.

Neisha in Raiven. FOTO: Sandi Fiser

Muzikal Povodni mož s sloganom Kdo komu je sledil? Kdo koga v 'lajf' spustil? je nastal v jedru ustvarjalne ekipe producentke Vesne Starina, avtorja besedila Ambroža Kvartiča, režiserke Sare Lucu ter dramaturga Miša Mićića. Med ustvarjalci so še kostumografinja in oblikovalka maske Dominika Monte ter koreografa Željko Božič in Maša Kagao Knez.