Exatlonovci sredi orkana, voditelj Košir: Razmere so v tem trenutku vsekakor neugodne

Orkan Fiona, ki je pred dnevi pustošil po Portoriku, je oplazil tudi Dominikansko republiko, kjer trenutno poteka snemanje tekmovalne oddaje Exatlon Slovenija. Močnejši dež in veter sta za seboj pustila posledice predvsem na lokalni infrastrukturi, poškodovani pa so tudi nekateri poligoni. Vsi tekmovalci so orkan preživeli na varnem. Zaradi vremenskih razmer je produkcijska ekipa sprejela vse potrebne ukrepe za varnost vseh tako pred kamero kot za njo, vsi pa se zdaj trudijo čim prej odpraviti nastalo škodo in znova vzpostaviti vse za snemanje.

»Zalilo nam je hiše, razmere so v tem trenutku vsekakor neugodne,« je povedal voditelj Jure Košir in poudaril, da je za varnost poskrbljeno in da se vsi tekmovalci in tekmovalke počutijo dobro.