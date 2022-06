Eva Irgl v DZ v seksi čipki in z dekoltejem, a ni bila edina (FOTO)

Ta teden so se pred matičnimi delovnimi telesi DZ zvrstila zaslišanja ministrskih kandidatov, na vsaj dveh pa je bila kot članica odbora za zunanjo politiko in odbora za delo, družine in socialne zadeve tudi poslanka SDS Eva Irgl. Ta se je za vsak dan posebej uredila, kar so mnogi ugotavljali na spletnih omrežjih.

Eva Irgl ta teden v dvorani DZ. FOTO: Zaslonski posnetek

Eve smo vajeni s spuščenimi, rahlo valovitimi in dolgimi lasmi, ta teden pa je bila najprej z razmršenimi lasmi in v rdeči obleki, nato s frizuro, speto v figo, in globljim dekoltejem v seksi črnem čipkastem bodiju oziroma majici pod suknjičem. Poslanka, ki vzorno skrbi za svoje telo s športom, je pokazala, da je lahko prava navihanka. Sicer je ljubiteljica mode in estetike, a dekolte le redkokdaj pokaže.

V preteklosti sta dekolte v parlamentu med drugim pokazali nekdanja poslanka SD Andreja Černak Meglič in nekdanja ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar. Obe sta imeli oblečeni bluzi z nekoliko večjim izrezom, ob slednjo pa se je celo obregnil takratni poslanec in vodja SDS Janez Janša, ki je nežnejšemu spolu vedeti, kje je meja primernega oblačenja: »Odprtost in transparentnost na napačnem mestu,« je zapisal tedaj.