Miha Hercog v premiernem ŠOKkastu: »Jaz sem bil tisti, ki je odšel« (VIDEO)

ŠOKkast je prvi slovenski podkast, ki ima naslov bolj šokanten od vsebine. Na voditeljski stolček se je usedla naša novinarka Petra Kalan, ki bo z glavnimi akterji najbolj branih člankov na spletni strani Slovenskenovice.si spregovorila o ozadjih odmevnih vsebin.

Znani Slovenci bodo razkrili, kdaj so o sebi prebrali največ neresnic in katere so jih najbolj presenetile. Uspehi, ločitve, afere, poroke, življenjske zmage, osebne preizkušnje, … S seboj bodo v studio prinesli osebne predmete, brez katerih si ne znajo predstavljati življenja. Kdo so znani obrazi, ki se nam smehljajo z naslovnic, kakšna je njihova resnica in kako težko je živeti pod drobnogledom javnosti.

Gost prvega ŠOKkasta je Miha Hercog. FOTO: Marko Feist

Premiera z najbolj zaželenim samcem

Prvi je vroči stol zasedel najbolj zaželen samski moški v Sloveniji ta hip: Miha Hercog. V iskrenem pogovoru nam je zaupal, kako je prišlo do medijskega razkritja razhoda, v kakšnih odnosih sta s Sašo Lendero in kako je vse skupaj sprejela hčerka Aria. Takoj po razhodu so prišla prva nespodobna povabila, ki niso bila samo od žensk.

Zakaj in kako sta medijsko delila svoj razhod? »Skupaj sva se odločila, ker sva bila že nekaj časa narazen in je bilo težko igrati pred prijatelji, znanci, novinarji...« Povedal nam je tudi, kdo je dal pobudo za ločitev in kakšne so bile posledice.

Oglejte si pogovor z Mihom:

Miha Hercog je prvi v seriji zanimivih gostov, ki prihajajo v naš studio. Vsak teden se bomo družili z estradniki, ki prinašajo zgodbe, ki jih ne smete zamuditi.