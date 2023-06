Maja Keuc - Amaya: Nekoč sem prebrala, da nisem hči svoje mame (ŠOKkast)

Maja Keuc - Amaya je spregovorila o tem, kako se je vrnila v Slovenijo in kako težko Slovenci sprejemajo njeno umetniško ime. »Skušamo se držati Amaye, zavedam pa se, da sem se v Sloveniji zasidrala kot Maja Keuc.« O tem zakaj ima rada tišino in kaj bi počela, če ne bi bila pevka pa o zelo nenavadnem traču, da ni hči svoje mame in še o marsičem je spregovorila priljubljena pevka, ki nas je leta 2011 zastopala na tekmovanju za pesem Evrovizije.

S seboj je prinesla tudi knjigo, ki ji je spremenila življenje in ji je po obdobjih, ko se je borila s tesnobo pomagala zadihati s polnimi pljuči. » Spopadala sem se z različnimi tesnobami in anksioznostmi, potem greš k enemu terapevtu, k drugemu, ampak vedno nekaj manjka. Meni je intuicija govorila, da je nekaj v meni. Ni tam zunaj, ampak znotraj tebe.«

FOTO: S. N.

Njene ljubezenske zveze so vedno zanimive za javnost in brez dlake na jeziku nam je povedala, koliko jih je bilo do zdaj. Že zgodaj je stopila pod soj žarometov in iskreno nam je povedala, kako se je njen odnos do medijev spreminjal skozi kariero. O sladkih skrbeh, ki bi jih prinesla izbira poročne obleke pa nam je z nasmeškom na obrazu razkrila, da je vse možno.

