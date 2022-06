Drama Rebeke Dremelj pred sanjskimi počitnicami

Pevka Rebeka Dremelj je v zadnjem letu z družino prepotovala kar nekaj sveta, med drugim so lani obiskali Božičkovo deželo, s prijateljico in hčerkama pa je kmalu zatem obiskala še pravljični Disneyland.

Nekaj dni pred koncem šole je Rebeka nestrpno odštevala dneve do sanjskega potovanja na Zanzibar, o katerem je dejala, da je prepričana, da bodo to njihove najboljše počitnice. Brez zapletov pa kljub temu ni šlo.

Dogajanje pred odhodom je bilo peklensko.

Takole uživa na Zanzibarju.

Njena mlajša hči Sija je namreč pred počitnicami zbolela za škrlatinko in je morala deset dni jemati antibiotike. »Na koncu se je vse dobro izteklo, a nato je zbolela še Šajana, pravzaprav ni zbolela, dobila je sončarico. Imela je vročino in zelo jo je bolela glava. 48 ur, preden smo šli na letalo, je bila brez vročine, zato smo se odločili, da gremo na počitnice. Vsi prijatelji so držali pesti za nas,« je povedala pevka in dodala, da bi za otroka vedno naredila vse, na počitnice, ne glede na to, kako zelo so se jih veselili, pa bolnega otroka nikoli ne bi peljala. A tu se drama ni končala.

Veseli, da so končno na letališču, so Rebeko opozorili, da je storila napako, saj je namesto imena Aleksander, kakor je njenemu možu uradno ime, sporočila potovalni agenciji, da je Sandi. Tako bi njen dragi Sandi Škaler skorajda ostal doma, saj so ji na letališču povedali, da ne more z njimi, ker da nima letalske vozovnice. Kot je razložila, so namreč pravila takšna, da je lahko na vozovnici napačna le ena črka. Ob tem je pevka še povedala, da je bilo dogajanje pred odhodom v Afriko peklensko, a so bili vsi stresni trenutki poplačani, ko je družinica prispela na Zanzibar, kjer se družijo z domačini, uživajo v čudovitih sončnih zahodih in raziskujejo otok ter svoje brbončice razvajajo z okusno jedačo in pijačo.