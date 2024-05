Xiaomi redmi note 13 pro+ 5G: zmogljivi srednjerazrednik

Kitajski Xiaomi je na začetku leta predstavil novo serijo pametnih telefonov, imenovano redmi note 13, ki naj bi zapolnila vrzel med telefoni visokega in srednjega razreda. Na test smo prejeli najmočnejši model iz serije redmi note 13 pro+ 5G, ki se ponaša z glavno kamero s kar 200 milijoni slikovnih točk in optično stabilizacijo slike, pohvali pa se lahko tudi z odpornostjo proti vodi in prahu po standardu IP68, kar je bolj v domeni premijskih telefonov.

Dobra kamera

Redmi note 13 pro+ 5G je stilsko dodelan telefon, še posebno njegova zadnja stran, ki pa je zelo nehvaležna za fotografiranje, saj je zaradi stekla silno odsevna in je težko najti kot, pod katerim v odsevu ne bi videli samega sebe. Slabost je tudi velika dojemljivost za prstne odtise na obeh straneh telefona.

200 milijonov slikovnih točk ima glavna kamera.

Zadnjo stran krasi trooka kamera, sestavljena iz že omenjene glavne širokokotne kamere z 200 MP, ultra širokokotne kamere z 8 MP in makro kamere z dvema milijonoma slikovnih točk, spredaj pa je selfie kamera s 16 megapiksli.

Samodejno ostrenje pozna le glavna kamera, ki se pohvali z dobrim digitalnim zumiranjem: do dvakratne povečave skoraj ne opazimo bistvenega poslabšanja kakovosti slike, pri štirikratni povečavi, ki jo oglašujejo kot »brezizgubno«, pa je slika že bolj motna. Na splošno se glavna kamera odlično izkaže: slike so ostre, barvite in kontrastne, šuma je zelo malo in tudi nočna fotografija je na visokem nivoju. Ultra širokokotna leča dela povsem spodobne posnetke, uporabne fotografije pa se da narediti tudi z malo makro kamerico. Selfie kamera se prav tako obnese povsem solidno. Tudi videoposnetki, narejeni z glavno lečo, so dobri, dokler ne približujemo predmetov.

Glavna kamera ima kar 200 milijonov slikovnih točk. FOTO: Staš Ivanc

Odličen zaslon

Zaslon iz organskih diod, ki podpira 120-herčno osveževanje, lahko le pohvalimo: slika je barvita in kontrastna, svetilnost pa visoka, tako da je uporaben tudi pri močni dnevni svetlobi. Solidna je tudi baterija, od katere pa bi človek glede na njeno kapaciteto (5000 mAh) pričakoval še kaj več. A pri normalni uporabi bo zdržala ves dan. Velik plus je super hitro polnjenje s priloženim 120-vatnim napajalnikom, ki prazno baterijo do konca napolni v le 25 minutah.

Za gladko delovanje skrbi zmogljivi srednjerazredni procesor Mediatek dimensity 7200 ultra, ki je bil v testnem telefonu sparjen z 12 GB rama in 512 GB notranjega pomnilnika in ki se tudi pri večjih obremenitvah ni opazno segreval. Za testni telefon bi bilo treba v prosti prodaji odšteti 529 evrov, za različico z 8+256 GB spomina pa 479 evrov, kar je zelo konkurenčno glede na redmijeve zmogljivosti.