Stopili se boste: poglejte, kako velika je že Dončićeva hčerkica (FOTO)

Poročali smo že, da naš košarkarski as Luka Dončić z Dallasom ni najbolje začel končnice v ligi NBA. Košarkarji Dallas Mavericks so namreč na prvi tekmi konferenčnega četrtfinala na zahodu v Los Angelesu izgubili proti Clippers s 97:109. Slovenski as je po slabšem začetku na koncu dosegel 33 točk, 13 skokov in šest podaj.

A Luka je raznežil oboževalce, saj je na družabnem omrežju objavil fotografijo njegove najljubše navijačice Gabriele. Seveda je imela njegova hčerkica na sebi otroško različico dresa kluba Dallas Mavericks.