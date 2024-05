Jutri poslabšanje vremena, poklicali smo meteorologa Gregorčiča

Agencija Republike Slovenije za okolje za jutri napoveduje poslabšanje vremena. Že danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne bo na zahodu začelo deževati. Popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, vmes bo možna kakšna ploha in nevihta. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21 °C.

Ponoči bodo še krajevne padavine, več jih bo na severovzhodu države.

Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, zvečer na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 16 do 22 °C.

Nekateri vremenski portali opozarjajo na možnost sodre in toče ter močnejše vetrovne sunke. Kako je s tem, smo preverili pri dežurnem prognostiku na Arsu. Brane Gregorčič je razložil, da ob vsaki nevihti obstaja tudi možnost pojava sodre, ampak da za jutri intenzivnega vremenskega dogajanja ne pričakujejo. Bodo nevihte in kakšna ploha, izdali so tudi rumeno opozorilo, vendar hujšega neurja ne pričakujejo, pove Gregorčič.

Rumeno opozorilo: Lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki.

Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih, počakajte na varnem, nevihta običajno ne traja dolgo.

Kakšen pa bo konec tedna?

Preverili smo tudi, kakšen vikend nas čaka tokrat. Gregorčič napoveduje lepo in stabilno vreme. »Malo vetra in burje bo na Primorskem, v petek pa se bo tudi veter polegel. Petek in sobota bosta jasna, v nedeljo pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Večji del nedelje bo lep,« še dodaja dežurni prognostik.