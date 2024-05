V tej državi ne bodo nikoli organizirali Evrovizije, četudi bo zmagala

Avstralija je redna udeleženka tekmovanja za pesem Evrovizije vse od leta 2015, ko so jo kot neevropsko državo povabili na tekmovanje ob 60. obletnici. Takrat so se na evrovizijskem odru predstavili pevci širom sveta. Avstralija se je uvrstila v veliki finale skupaj s takratno gostiteljico Avstrijo in državami velike peterice (Nemčija, Francija, Italija, Španija in Združeno kraljestvo).

Dejstvo za njihovo udeležbo na tem največjem pevskem tekmovanju je tudi velika priljubljenost Evrovizije med Avstralci, ki pa iz leta v leto narašča. Avstralski SBS Evrovizijo prenaša že od leta 1983.

Avstralci so se od leta 2015 pa vse do danes kar petkrat uvrstili med deset najboljših.

Leta 2019 so organizatorji Evrovizije sprejeli odločitev, da si je Avstrija zagotovila mesto na tekmovanju za naslednjih pet let do leta 2023.

Po izteku te pogodbe ni bilo jasno, ali se bo država vrnila na tekmovanje leta 2024, a so decembra lani potrdili, da bo Avstralija sodelovala tudi na letos.

Kaj bi se zgodilo, če bi zmagala Avstralija?

Organizatorji so dejalii, da se tekmovanje v primeru zmage Avstralije ne bo preselilo na ta oddaljeni otok. Preselitev šova v Avstralijo ne bi bilo le finančno zahtevno, temveč bi povzročalo nemalo logističnih preglavic.

Obstaja pa možnost, da bi Združeno kraljestvo zaradi povezave s Commonwealthom prevzelo organizacijo tekmovanja, če bi Avstralci zmagali na tekmovanju.

Avstralija letos v švedski Malmö pošilja dvojec Electric Fields, ki prihaja iz Južne Avstralije. Njuna skladba One Milkali (Ena kri) med drugim vsebuje aboridžinski jezik plemena Anangu.

Je Avstralija edina neevropska država, ki bo sodelovala na tekmovanju?

Avstralija ni prva neevropska država, ki je sodelovala. Izrael redno tekmuje od leta 1973 in je na tekmovanju trikrat zmagal.

Na preteklih tekmovanjih sta sodelovala tudi Maroko in Azerbajdžan.

Tudi Ciper, ki geografsko leži na Bližnjem vzhodu, redno sodeluje na tekmovanju.

Leta 2016 je na tekmovanju želela sodelovati Kitajska, vendar je Evropska radiodifuzna zveza (EBU) to prošnjo zavrnila.