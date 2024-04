Trojkam je Luka dodal še dobro obrambo

Košarkarje Dallasa je nedeljska klofuta predramila, po medli predstavi so tokrat agresivno zaigrali od prve minute in z zmago s 96:93 nad LA Clippers prevzeli prednost domačega terena v 1. krogu končnice. Serija se s poravnanim izidom (1:1) zdaj seli v Dallas, kjer lahko vnovič razpoloženi Luka Dončić s soigralci naredi pomembna koraka proti napredovanju. V torkovem večeru je Dallasu stekel met z razdalje, v obrambi pa so z agresivno igro poskrbeli, da so morali zvezdniki Los Angelesa s povratnikom Kawhijem Leonardom na čelu garati za vsak koš. V zaključku tekme je zadnji »udarec« podelil prav Dončić in s trojko 1:26 pred koncem pokopal upe gostiteljev.

Kawhi Leonard se je s 15 točkami vrnil na parket. FOTO: Harry How/AFP

Dončić je po zanesljivem porazu na prvi tekmi opozarjal, da niso uspeli izenačiti energije domačinov in da je bil premalo agresiven. Tokrat napake ni ponovil, v prvi četrtini je začel zadevati trojke (5/14, na koncu 32 točk, 6 skokov, 9 asistenc), še bolj navdušujoča je bila njegova predstava v obrambi. Clippers so Dončića vzeli za tarčo, a se Luka izziva ni ustrašil; nasprotniki, najpogosteje James Harden (22 točk, met 6-14, za 3 točke 2-10), so zgrešili vseh 11 metov, ko je Dončić neposredno vplival na met, zadeli so le dvakrat iz 17 poskusov, ko je bil Dončić najbližji napadalcu z žogo.

»Fantastičen je bil v obrambi, vedeli smo, da nas bodo prisilili v prevzemanja in napadli Luko. Tri leta nazaj je imel s tem težave, zdaj je veliko boljši in je naš vodja ne le v napadu, temveč tudi v obrambi,« je bil trener Jason Kidd navdušen nad predstavo Ljubljančana.

Kdor izziva Luko, se igra z ognjem

»Sprejel sem, da me imajo za slabega branilca, to me še dodatno podžge in mi da energijo v obrambi. V redu je, kar naj nadaljujejo tako. Danes sem odigral dobro obrambo in tako bo tudi v prihodnje, le dovolj agresiven moram biti,« je eno svojih najboljših obrambnih predstav v karieri ocenil Dončić. Na pleča si je naložil veliko bremena, na parketu je preživel 46 minut in v napadu rešetal Los Angeles.

Dončić je v napadu znova pokazal širok repertoar atraktivnih potez in metov. FOTO: Kiyoshi Mio/Reuters

Njihova obrambna strategija je bila jasna, pred Lukom so postavili zid v raketi in ga skušali omejiti na mete z razdalje, predvsem pa so ga izzvali, da žogo poda odkritim soigralcem, ki so na drugi tekmi naravnali merilne naprave. Dallas je zadel 14 trojk iz 33 poskusov (42,4 %). V zaključku tekme je udaril še Dončić. Težka trojka po koraku nazaj je v popolnem loku zletela skozi mrežico, semafor je 1:26 pred koncem tekme kazal 90:81 in Luka je s krikom navdušenja potrdil, da je tekma odločena.

»To so trenutki, za katere živim, konec koncev je to košarka, igram jo celo življenje. Na parketu se hočem zabavati in takšni meti so najbolj zabavni,« je prvi zvezdnik Dallasa odgovoril na vprašanje, če je ob metu za v osebno zbirko vrhuncev čutil dodaten pritisk.

Dallas je dobil, po kar so v Los Angeles prišli. Uspel jim je »break« z zmago na gostujočem parketu, mini prednost v seriji, ki bi lahko bila še dolga, je zdaj na njihovi strani. Na 3. in 4. tekmi v noči na soboto in ponedeljek bodo imeli Luka in soigralci tudi podporo razprodanih tribun American Airlines Centra, ki bi pri tako izenačenih tekmecih lahko bila jeziček na tehtnici.