Svojci že sedmi dan pogrešajo Milana (85): ste ga kje videli? (FOTO)

Policisti PP Brežice so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 85-letnega Milana Milanovića iz Ulice Stanka Škalerja v Brežicah. Visok je med 180 in 190 cm in ima sive lase.

Nazadnje naj bi ga opazili 1. maja, ko je od doma odšel peš proti Brežicam.

Policisti izvajajo številne aktivnosti, da bi našli pogrešanega, a ga do tega trenutka še niso našli.

Policija prosi vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to takoj sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.