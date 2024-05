Najboljša živila za zdrava jetra

Vse, kar pojemo ali popijemo, gre skozi jetra. Prav zato ta organ posebej trpi zaradi nezdravih prehrambnih navad in življenjskega sloga nasploh.

Mastna, ocvrta hrana in sladke ter alkoholne pijače so največji sovražniki jeter, na drugi strani so živila, ki nanje delujejo blagodejno in pripomorejo k njihovemu čiščenju ter jih ohranjajo zdrave, ob tem pa so še zaveznice vitke postave.

Nekaj takšnih niza Zadovoljna.hr.

Česen: spodbuja nastajanje encimov, ki pripomorejo k izločanju strupenih snovi iz telesa.

Ananas: poln je vitamina C ter deluje kot diuretik in pomaga k izločanju toksinov iz telesa. Zaradi encima bromelain pa pripomore k razgradnji maščob v telesu.

FOTO: Mir Basar Suhaib/Gettyimages

Citrusi: bogati so z vitaminom C, močnim antioksidantom, ki med drugim ohranja zdravje našega telesnega filtra.

Rdeča pesa: v njej je veliko flavondidov, ki stimulirajo in izboljšujejo delovanje jeter.

Zeleni čaj: sestavina katehin je močan antioksidant, ki med drugim spodbuja čiščenje organizma.

Orehi: v njih je veliko omega tri maščob, ki sodelujejo tudi v procesu razstrupljanja.

FOTO: Krasula/Shutterstock

Zelena listnata zelenjava: špinača, ohrovt, blitva, solata in drugi so polni klorofila. Snovi, ki učinkovito nevtralizira in pospešuje izločanje strupenih snovi iz telesa.

FOTO: Shutterstock

Meta: listki mete vsebujejo veliko antioksidantov flavonoidov, ki pozitivno vplivajo na jetra in zdravje nasploh.

Ingver: spodbuja presnovo, dober je za prebavila in dober je za jetra, med drugim pomaga pri izločanju maščob iz telesa.

FOTO: Gettyimages

Zelje: tako kot brokoli in cvetača tudi zelje pozitivno vpliva na jetrne encime, ki uravnavajo delovanje tega organa in spodbujajo njihovo čiščenje.