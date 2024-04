LA udaril prvi, Dončić bo odgovoril

»Lahko jim le čestitam, prišli so na parket in takoj smo jih dobili po zobeh. Igrali so tako, kot se za končnico spodobi, mi pa nismo imeli odgovora na njihov agresivni pristop,« je Kyrie Irving lepo povzel slab večer Dallasa, poraz s 109:97 proti LA Clippers bi lahko bil še veliko hujši. V prvem polčasu so Luka Dončić in soigralci le nemočno spremljali ekipo iz mesta angelov, ki je po vodstvu z 1-0 dobila krila, James Harden in Ivica Zubac pa pokazala, da Dallas potrebuje številne taktične prilagoditve pred torkovim nadaljevanjem serije prvega kroga končnice lige NBA.

Ob koncu rednega dela je bil trener Dallasa Jason Kidd v dvomih, če je dodaten premor za nosilce igre res najboljša izbira, da ne bi moštvo v napadu izgubilo pravega ritma. Dončić, Irving in preostali člani začetne peterke so zadnji dve tekmi pred končnico ostali na klopi, nato pa proti Los Angeles Clippers na parket prišli nepripravljeni na moško igro. »Vedeli smo, da bodo agresivni pred domačo publiko, a na to nismo znali odgovoriti,« razočaranja ni skrival Kidd, center Daniel Gafford je bil še bolj iskren: »Na eni strani so bili igralci, ki so končnico začeli, kot bi šlo za življenje, na drugi smo jaz in še nekaj soigralcev le tekli gor in dol po parketu. Prav nič nisem prinesel ekipi.«

Mučil se je tudi Dončić, Dallas je v prvem polčasu zbral vsega 30 točk, druga četrtina je bila z le osmimi doseženimi najslabša v tej sezoni. »Tokrat ne bi mogli zadeti niti oceana,« je slabo strelsko predstavo (31/80 iz igre, 10/33 za tri) ocenil Kidd. Po minus 26 ob polčasu možnosti za zasuk ni bilo, Dončić je do konca tekme sicer prišel do 33 točk (11/26 iz igre, 4/12 za tri), a Dallas nikoli ni zares ogrozil domače zmage in vodstva z 1:0 v seriji.

Zubac je pometal

Poraz za Dallas ni katastrofa, zagotovo pa sodi v kategorijo zamujenih priložnosti, Los Angeles namreč ni mogel računati na poškodovanega Kawhija Leonarda, ki zaradi vnetja kolena manjka vse od 31. marca. Kdaj se bo dvakratni MVP finala lige (2014, 2019) vrnil na parket, ne ve niti strokovni štab Clippers, tudi na drugi tekmi pa bo po neuradnih informacijah Leonard najverjetneje še sedel na klopi za rezervne igralce.

Los Angeles bo nevaren nasprotnik, ne glede na to, kdo bo stopil na parket. V nedeljskem večeru je bil pod košem neustavljiv Ivica Zubac z 20 točkami in 15 skoki, z Gaffordom in Dereckom Livelyjem je hrvaški center pod košem opravil, kot bi bila 20 centimetrov nižja od njega. Ob polčasu so imeli Clippers premoč v doseženih točkah v raketi 24-8, v drugem je Dallas zaigral vsaj za odtenek bolje. »Bili smo bolj agresivni, tako bomo morali na naslednjih tekmah igrati vseh 48 minut. To je končnica, potrebno je biti zbran vso tekmo. Tudi jaz bom moral igrati bolje in napadati nasprotnika, v prvem polčasu sem bil preveč pasiven in to se ne sme ponoviti,« se zaveda Dončić, ki je bil v tolažbo za neuspešen začetek končnice izbran med tri finaliste za naziv najkoristnejšega igralca rednega dela sezone. Ob Dončiću sta kandidata za laskavi naziv še Oklahomin Shai Gilgeous-Alexander in center Denverja Nikola Jokić, ki na stavnicah velja za jasnega favorita, da še tretjič v karieri postane MVP lige NBA.