Top 5 kriptovalut za nakup v maju 2024

Ker pa sta se ta pomembna dogodka umaknila v ozadje, so druge kriptovalute morda zdrsnile z radarja vlagateljev.

Vendar je sredi nenehno razvijajoče se pokrajine kriptovalut veliko priložnosti za tiste, ki želijo izkoristiti trenutni bikovski trg. Za vlagatelje, ki želijo optimizirati svoje portfelje in se popeljati na valu kriptovalutnega zagona, se lahko raziskovanje teh kriptovalut izkaže za strateško potezo.

1. Dogeverse – najboljša kriptovaluta z mehanizmom več verig

Dogeverse si je zagotovil prvo mesto kot najboljša kriptovaluta, v katero lahko zdaj investirate, iz več prepričljivih razlogov. Med njimi izstopa edinstven mehanizem več verig, ki vlagateljem omogoča dostop do kovanca v šestih različnih omrežjih. Ne glede na to, ali gre za decentralizirane borze ali centralizirane platforme, so vlagatelji deležni prožnosti pri izbiri glede na svoje želje in stroškovne vidike, kar zagotavlja nemoten in pregleden postopek.

FOTO: Clickout Media Ltd

Dogeverse še dodatno povečuje svojo privlačnost, saj ponuja privlačne nagrade za staking in se v začetnih fazah predprodaje žetona ponaša z impresivnim donosom več kot 600.000 %. To je donosna priložnost za zgodnje vlagatelje, da znatno povečajo svoje deleže brez potrebe po dodatnih nakupih.

Velika podpora vlagateljev še dodatno poudarja privlačnost žetona dogeverse, kar dokazuje hitro zbiranje več kot 250.000 USD v nekaj minutah po začetku predprodaje.

2. Sealana – nov memekovanec na verigi blokov Solana

Poletna norija z memekovanci se je začela z velikim razmahom, saj številni kovanci, ki temeljijo na sistemu SOL, ponujajo visoke donose. Vzemimo na primer solamo, nedavno dodan memekovanec, ki je v zadnjih dveh tednih poskočil za impresivnih 80 %.

Zato vlagatelji zdaj nestrpno iščejo naslednjo izstopajočo kriptovaluto, ki temelji na Solani. Eden takih obetavnih kandidatov na obzorju je sealana ($SEAL). Ta projekt razvija zgodbo o patriotskem in korpulentnem ameriškem rdečem tjulnju, ki se odpravlja na potovanje, da bi trgoval s kriptovalutami in se osvobodil omejitev materine kleti.

FOTO: Clickout Media Ltd

Sealana je od začetka predprodaje pred le nekaj dnevi že zbrala impresivno vsoto, saj je zbrala več kot 127.000 dolarjev sredstev. Tisti, ki želijo sodelovati v predprodaji, lahko to storijo tako, da pošljejo SOL na spodaj navedeni naslov denarnice: DJ15ZYXqUNMYJ3hL7z4ciSaSFAw5cbos3YjGpdvwmF6c.

3. WienerAI – nov memekovanec, ki združuje čar memov z umetno inteligenco

Ta projekt odlikuje sposobnost združevanja osnov umetne inteligence z osnovami, ki temeljijo na Dogeu. WienerAI ($WAI) s svojo šaljivo maskoto prinaša na trg dodatno plast okusa. Kombinacija vseh teh edinstvenih lastnosti postavlja wienerAl ($WAI) kot prvi kriptoprojekt Wiener/Dog/AI/, ki bo vstopil na trg.

FOTO: Clickout Media Ltd

Še bolj privlačen je wienerAI ($WAI) s standardno mehaniko stakinga, ki spodbuja dolgoročno posedovanje in odvrača od zgodnjih razprodaj. Zgodnja vključitev tako zagotavlja, da boste deležni njegovih impresivnih nagrad za vložke, hkrati pa se boste okoristili z njegovimi potencialnimi tržnimi dobički.

Za tiste, ki želijo povečati svoje denarnice sredi viralne memekovancev, wienerAI ($WAI) ostaja najboljša kriptovaluta za nakup.

4. Mega dice – priljubljena igralnica je izdala svoj prvi GambleFi žeton

Mega dice je bil lahka izbira, saj je trenutno eden najboljših predprodaj na verigi blokov Solana. V nasprotju s številnimi predprodajami kriptovalut, ki zbirajo sredstva za izgradnjo izdelka, je mega dice že popolnoma delujoča spletna stran igralnice in športne stavnice, ki je na voljo na spletu in na Telegramu.

FOTO: Clickout Media Ltd

Za nagrajevanje imetnikov $DICE, ki bodo vložili svoje žetone, bo mega dice delil dnevne nagrade na podlagi uspešnosti igralnice. Izbrani imetniki žetonov bodo prejeli tudi omejeno izdajo NFT s posebnimi privilegiji.

Na voljo je tudi program za napotitev, v okviru katerega uporabniki zaslužijo 10-odstotno provizijo za vsakogar, ki ga napotijo, da investira v predprodajo brez omejitev.

5. 99bitcoins – prva kriptovaluta, ki ponuja zaslužek za učenje o kriptovalutah

99bitcoins ima močno skupnost, ki bo podprla žeton $99BTC in imela od njega koristi. Z novim konceptom učenja bodo uporabniki zaslužili žetone, ko bodo aktivno sodelovali v skupnosti. Žetone lahko zamenjajo za ekskluziven dostop in popuste za izdelke njihovih partnerjev.

Žeton $99BTC je zgrajen na verigi blokov Ethereum, vendar bo pozneje prešel na eksperimentalni standard BRC-20. Ta standard žetonov omogoča DeFi na verigi blokov Bitcoin in 99bitcoin ga želi v celoti izkoristiti.

Za nagrado zgodnjim podpornikom bo ekipa 99 članom skupnosti, ki se bodo pridružili temu kriptoprojektu učenja in zaslužka, v zrak vrgla žetone v vrednosti 99.999 dolarjev.

Ker ta žeton temelji na standardu BRC-20 in ker je bitcoin dosegel rekordne vrednosti zaradi spotovskih skladov Bitcoin ETF, ki so vsrkali povpraševanje, ima $99BTC ogromen potencial za rast v tem novem ciklu bikovskega trga.

Katera je najboljša kriptovaluta za nakup v maju 2024?

Zaradi velikega števila kriptovalut, ki so na voljo, je zdaj težje kot kdaj prej določiti najboljšo kriptovaluto za nakup.

Na splošno je najboljša kriptovaluta za nakup v maju dogeverse. Ta kovanec z DOGE tematiko kaže ogromen potencial, saj je podprt v šestih verigah blokov v predprodaji je v nekaj minutah zbral več kot 250.000 dolarjev in ponuja velikodušni letni donos za staking.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media Ltd