Domači estradniki v letošnjem letu: Ste videli, kaj je storila Erika, ko je kamere niso snemale?

Naši bralci ste tudi letos z veseljem pokukali tudi v svet in življenje domačih estradnikov. Najbolj vas je zanimalo, kaj je storila Erika Žnidaršič, ko je kamere niso snemale. Letošnje leto je zaznamovala tudi ločitev Gorana Dragića in njegove Maje. Potem ko so v reviji Suzy ekskluzivno razkrili zgodbo o njunem koncu, se je oglasil še on. To so bile njegove prve besede po javnem razkritju.

V rubriki domačih tračev so vas zanimali tudi naslednji članki:

• Rebeka Dremelj šokirala: Sandi me je izselil (FOTO)

• Saša Lendero pristala na Golniku? To nam je povedal soprog Miha

• Ste videli, kaj je na proslavi storila Janševa Urška? (FOTO)

• Poglejte, s kakšno mrcino se je Dončić odpeljal na morje (FOTO)

• Razkrito, s kom je bila poročena glasna Carmen (FOTO)

• Med oddajo v živo šokiral voditeljico Ano: Bejž v pi***! (VIDEO)

• Šok, umrla tekmovalka iz šova Kmetija išče lastnika

• Slovo od prijatelja: V slovenski glasbi si pustil izjemen pečat in odšel v njeno zgodovino

