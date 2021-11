Ste videli, kaj je Erika storila, ko je kamere niso snemale? (FOTO)

Prvič v zgodovini Slovenije sta dve največji medijski hiši sodelovali pri projektu, da sta sočasno oblikovali in predvajali televizijsko oddajo v živo. Televizijski hiši sta združili moči zaradi kritičnih razmer zaradi epidemije. Sodelovali so snemalci, ustvarjalci oddaje, šminkerji, voditeljici ... Zdi se, da je vse potekalo, kot mora, in tudi nastopajoči v oddaji Skupaj zmoremo niso pokazali, da jih je v mrzlem prostoru zeblo, vse dokler, se kamere niso spet prižgale.

Prostor je bil hladen, saj je snemanje potekalo v neogrevanih prostorih železniškega muzeja. Kot so pojasnili na 24ur so zaradi učinkov svetlobe na kameri morali še dodatno polivati tla, kar pa je še povečalo občutek mrazu.

Voditeljico Eriko in gostjo Alenko Zupančič je zeblo. FOTO: Mediaspeed

Imeli so tudi grelce, s katerimi so skušali v velikanski halo vnesti vsaj malo toplote, a kot kaže, to ni bilo dovolj saj sta se voditeljica Erika Žnidaršič in filozofinja Alenka Zupančič ogrnili oziroma oblekli v plašče.

Andrej Grah Whatmough, generalni direktor RTV Slovenija; Pavel Vrabec, generalni direktor Pro Plus. FOTO: Mediaspeed