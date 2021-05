Razkrito, s kom je bila poročena glasna Carmen (FOTO)

Gregor Čeglaj. FOTO: Pop TV

Nedeljska oddaja Sanjskega moškega je postregla s pravo dramo, glavna vloga pa je pripadla Mariborčanki. Najstarejša tekmovalka, ki pravi, da je prišla v šov iskat ljubezen in očeta svojih otrok, je po prepričanju vseh malo pregloboko pogledala v kozarec in uprizorila pravi šov. Danes o njej govori vsa Slovenija in seveda so na dan pricurljale tudi nekatere podrobnosti iz njene preteklosti.Carmen je bila včasih, poročena pa je bila z znanim Mariborčanom, solastnikom restavracije Novi Svet. Ob pogledu na fotografije izpred let se tisti, ki jo poznajo, in tudi tisti, ki so jo spoznali, čudijo, kako je mogoče, da je to ena in ista oseba.Svetlolasa Carmen je bila pred včerajšnjo podelitvijo vrtnic prepričana, da bo odšla domov, saj se ji zdi, da so Gregorju bolj pri srcu mlajše in da je sama zanj prestara. Vidno obupana in slabe volje je Gregorju celo napovedala, da mu bo razkrila črne skrivnosti teh, ki se borijo za njegovo srce.je s temi besedami vzbudila radovednost, a mu zato, ker je zmanjkalo časa, ni mogla povedati, kaj ji je ležalo na srcu. Ko je kot zadnja dobila vrtnico, ni mogla skriti navdušenja.