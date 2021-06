Šok, umrla tekmovalka iz šova Kmetija išče lastnika

Vesni v slovo. FOTO: Facebook



Pred desetimi leti jenastopila v šovu Kmetija išče lastnika in osvojila srca Slovenk in Slovencev. Gledalce je osvojila s svojo pridnostjo, predanostjo in ljubeznijo, ki jo je gojila do živali.V zadnjih letih se je umaknila z oči javnosti, v soboto pa je do nas prišla žalostna vest, da je Vesna zapustila ta svet. Njeni prijatelji in znanci so v šoku in ne morejo verjeti, kaj se je zgodilo.»Želim si, da se zbudim iz teh morastih sanj,« se glasi eden izmed zapisov na družabnih omrežjih. V drugem ji je prijateljica ganljivo zapisala v slovo: »Premlada, veliko premlada si odšla.«