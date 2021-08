Poglejte, s kakšno mrcino se je Dončić odpeljal na morje (FOTO)

Po četrtem mestu na olimpijskih igrah v Tokiu jedoma čakal še podpis multimilijonske petletne pogodbe s klubom Dallas Mavericks, pika na i pa je bila zabava na Dvorcu Zemono, kjer je Luki in reprezentantom pela. Sedaj pa je očitno na vrsto prišel dopust. Luka s svojopogosto dopustuje na Hrvaškem in očitno je tudi letos tako.Luko so namreč opazili v Punatu na Krku. Natančneje: opazili so njegovega črnega lamborghinija. To pa je le eden izmed prestižnih avtomobilov, s katerimi se prevaža Luka. Pred časom je razkril, da je njegov sanjski avto še iz mladosti porsche. Še v času, ko je igral za madridski Real, se je prevažal okoli v svetlo modrem porscheju panameri, kasneje pa si je privoščil še rdečega in črnega. V njegovi kolekciji so bili tudi audi A7, mercedesi in – fičko.Pred leti je Luka za rojstni dan prejel legendarnega fička: