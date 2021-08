Slovo od prijatelja: V slovenski glasbi si pustil izjemen pečat in odšel v njeno zgodovino

Od rosnih let zapisan glasbi

Avtor in soavtor več kot 600 glasbenih in kar nekaj avdio-video del:

- Glasba za turistični film Velika planina – zakladi narave, Kraški ovčar, Utrip brezčasnega mesta

- Avtor in soavtor video spotov za ansamble: Rubin, 12. Nasprotje, Lojzeta Slaka

- Murenčki, Prijateljice lutke, Žabja, Zaspani stražar, Prvi taborniški izlet

- Manekenka, Anka Kleptomanka, Naturist, Zapri oči, Tiha noč, Bele ceste

- Baby blue, Hasta la vista, Cerkev domača, Ne bom se ženil, Neko noč

- Nocoj bom prvič rekla da, Macho, Hrepenenje

- Pravljica o mavričnih ljudeh

- Jaka lojtro brž, Hej hej kdor ne skače ta ni Sloven’c, V nedeljo popoldne, Spet se peljem na dolenjsko, Padalec



Za mnoge je pisal pesmi, prijatelji se poslavljajo

V 70. letu starosti je umrl legendarni slovenski glasbenikZaslovel je s številnimi skladbami, med drugim Zelene Livade, Račke itd.»Janez Hvale, s kom bom šu jest zdej ribe lovit? Nej gre vseskup u kurac! Sam, da boš vedu, si pa bil moj najboljši frend!,« je na družbenem omrežju zapisal(nelektorirano).Že kot mlad se je srečal z glasbo in sodeloval v otroškem pevskem zboru RTV. Bil je član mnogih glasbenih zasedb. Sodeloval je pri ustanovitvi skupine Predmestje, ki je v Sloveniji veljala za zelo priljubljeno, nato pa ustanovil še skupino 12. nadstropje. Bil je glasbenik od peta do glave, igral je različne instrumente, pisal glasbo in besedila. Med drugim je nastopil tudi na evroviziji leta 1970 kot spremljevalec Eve Sršen pri skladbi »Pridi dala ti bom cvet«.Bil je tudi zadnji kitarist Ansambla Lojzeta Slaka, med leti 2006 in 2011. V zadnjem obdodbju je Hvale nastopal s skupino Rostfrajerji.»Z glasbo sem se srečal že v rosnih letih, saj sem prepeval v otroškem zborčku pod vodstvom Janeza Bitenca, kasneje pa v otroškem zboru RTV Ljubljana pod vodstvom Janeza Kuharja. Kmalu sem dobil prvo kitaro in zadeva je postala resnejša. S kolegi smo naredili band, na akustične kitare smo namestili doma narejene magnete, se priključili na radijske sprejemnike in godli v kleti, dokler nas niso sostanovalci nagnali. Z iskanjem prostora za vaje, smo spoznali tudi druge skupine in kmalu se nam je pridružil basist, ki je imel nekaj več pod palcem, tako, da smo nekako prišli do bobnov in celo do nekaj ozvočenja. Nori na Shadows, Beatles, Procol Harum, Beach Boys, Small faces…smo pričeli pisati tudi svoje komade. Uspeli smo celo nastopiti na prireditvah lokalnega značaja. Imenovali smo se The Pins – Bucike! Prišla so srednješolska leta in Cream, s Claptonom, Bruceom in Bakerjem. Wau. Svet se je zasukal. Sočasno seveda Hendrix, ki pa nam nekako ni sedel toliko. In smo seveda skušali čim bolje odigrati Strange brew, White room, Suneshine of your love…,« se je Hvale med drugim predstavljal na spletni strani skupine Predmestje.Od njega se poslavlja slovenska glasbena scena. Objavljamo celotne nelektorirane zapise.Tako jena družbenem omrežju zapisala: »Žalosten vikend.. Počivajte v miru, kolega, gospod Hvale.«pa: »R.i.p.«Hišni ansambel: »Iskreno sožalje.«: »Hitro, prehitro si nas zapustil, spoštovani JANEZ HVALE. Pogrešali te bomo. Hvala za "PIŠI MI" in druga besedila ter številne pesmi za otroke, ki bodo razveseljevale še veliko generacij najmlajših poslušalcev.«Glasbenik(očeErbus): »Ne morem verjeti! Janez Hvale, še pred letom dni si si privoščil te bobne, ker jih jaz pač nisem uporabljal. Takrat si mi povedal … vendar si bil ful optimističen in oba sva si bila edina, da ga boš premagal. Kjer koli zdaj že si, piši pesmi naprej, igraj in poj, tako boš živel v naših srcih še naprej. Iskreno sožalje družini Hvale.«(Don Juan): »Janez Hvale, Fonzl, stara šišenska glasbena in taborniška legenda. Ko sem pred trenutki prebral vrstice, me je zmrazilo. ne morem verjeti, da te ni več. Fonzi, v slovenski glasbi si pustil izjemen pečat in odšel v njeno zgodovino kot mož, katerega zanamci bodo z velikim spoštovanjem izgovarjali tvoje ime. Vključno z mano. Počivaj v miru. Iskreno sožalje Janezovi družini.«